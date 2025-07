Aunque por años mantuvo un perfil discreto, Sandra Vergara está lista para brillar con luz propia en la televisión. La prima y hermana adoptiva de Sofía Vergara se suma a una de las producciones más populares de Netflix: la novena temporada de Selling Sunset, el reality que mezcla lujo, drama y bienes raíces en Los Ángeles.

¿Qué papel tendrá Sandra Vergara en el reality de Netflix?

En esta nueva entrega del exitoso formato, Sandra será parte del exclusivo equipo del Grupo Oppenheim, una agencia que vende propiedades millonarias a celebridades y empresarios. La colombiana compartirá pantalla con otras nuevas integrantes como Kaylee Riccardi, Fiona Belle y Ashtyn Zerboni, quienes prometen elevar el nivel en pantalla.

Sandra Vergara, la bella hermana de Sofía, se une a una popular serie de Netflix

¿Por qué Sandra Vergara se une a Selling Sunset?

Es precisamente ese universo de conexiones, glamour y conflictos lo que sedujo a Sandra. “El Grupo O me pareció una opción perfecta: lleno de energía y de gente en la cima de su carrera”, dijo en entrevista con TUDUM, la plataforma editorial de Netflix. También anticipó que la temporada traerá “giros inesperados” y momentos sorprendentes.

¿Qué tanto ha trabajado Sandra Vergara en la actuación?

Aunque su hermana Sofía se convirtió en una superestrella de Hollywood, Sandra también ha cultivado una carrera sólida. Ha sido presentadora en E! Entertainment, ha trabajado como periodista de entretenimiento y ha aparecido en series como CSI, The Bold and the Beautiful y Nip/Tuck. Además, se ha destacado como agente inmobiliaria, lo que la convierte en un fichaje ideal para esta producción.

¿Cuál es el vínculo real entre Sandra y Sofía Vergara?

Aunque son primas de sangre, Sandra fue adoptada y criada como hermana menor de Sofía. A diferencia de la protagonista de Modern Family y Griselda, Sandra mantuvo un bajo perfil durante años, pero quienes la conocen saben que el talento y el carisma también son parte de su esencia.

En redes sociales, expresó su entusiasmo por este nuevo reto: ¡Me siento inmensamente agradecida y honrada de formar parte de esta experiencia!.

¿Aparecerá Sofía Vergara en la serie junto a Sandra?

Aunque no hay confirmación oficial sobre una posible aparición de Sofía en el reality, la idea de verla visitando propiedades junto a su hermana menor genera expectativa. En una serie donde el drama y el lujo son protagonistas, la presencia de una figura como Sofía sería irresistible para los seguidores.

Con esta incorporación, Sandra Vergara demuestra que su nombre también tiene peso propio en el entretenimiento internacional.