Aunque René Higuita colgó el delantal en MasterChef Celebrity Colombia, su conexión con Valentina Taguado sigue más viva que nunca. Lejos de los nervios de las cocinas, los dos famosos protagonizaron un divertido encuentro que dejó en evidencia la complicidad que nació entre ellos durante el reality. Con juegos, risas y respuestas inesperadas, demostraron que, aunque uno esté fuera de competencia, la amistad sigue firme.

Artículos relacionados La Segura Baladán rompe el silencio tras afirmación de La Segura sobre su paternidad

¿Qué dijeron René Higuita y Valentina Taguado sobre los participantes de MasterChef?

En una dinámica de preguntas rápidas, ambos se animaron a calificar a sus compañeros. A la hora de armar un “equipo ideal”, René no dudó en incluir a Valentina, además de Mario Alberto Yepes, Carolina, Valeria y Pichingo. Sin embargo, también hubo espacio para sacar “tarjetas”. Valentina optó por sacar la roja a Michelle, mientras que René prefirió la amarilla para ‘Don Jorge’. Todo, claro, entre carcajadas.

René Higuita revela a quién le sacaría tarjeta amarilla en MasterChef Celebrity

¿Qué momento marcó a René Higuita dentro de MasterChef?

Aunque su salida fue sorpresiva para muchos, René la recuerda con gratitud. “Había tristeza, pero también mucha alegría”, expresó al revivir ese instante. Para él, lo más importante fue siempre entregar platos con corazón y ganarse el cariño de sus compañeros. Esa actitud, de hecho, lo convirtió en uno de los favoritos del público y del elenco.

Artículos relacionados Celebrities Mayra Tercero falleció a los 31 años: esto es lo que se sabe hasta ahora del caso

¿Cuál fue el reto favorito de Valentina Taguado?

Valentina, fiel a su estilo confesó su amor eterno por el reto italiano. Aunque René no estuvo en su equipo ese día, ella no dejó de celebrar el triunfo del grupo azul. Recordó ese capítulo como uno de los más memorables, no solo por la victoria, sino por la experiencia de trabajar en grupo.

¿Qué bromas hicieron René y Valentina sobre el fútbol en la cocina?

La pasión futbolera de René se coló en las respuestas. Entre risas, dijo que en la cocina “también hay gol de Yepes” y dejó claro que algunos compañeros, como Luis Fernando Hoyos y Julián Zuluaga, estarían en la banca. Además, elogió el liderazgo de Carolina Sabino, a quien consideró una “camiseta 10” dentro de la competencia.

¿Qué plato le habría gustado preparar a René Higuita?

Con su característico humor, René admitió que le habría encantado experimentar más, incluso mezclando espagueti con fríjoles. “La pasta va bien con todo”, dijo entre risas, cerrando así una dinámica que sirvió para ver una faceta más relajada del exarquero y reforzar la relación con Valentina.

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano reaparece tras su procedimiento estético: así luce en recuperación

Ambos demostraron que más allá de la competencia, lo que queda son los vínculos auténticos. Y si algo dejaron claro es que su amistad seguirá dando de qué hablar.