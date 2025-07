Karen Sevillano está en proceso de recuperación luego de someterse a una serie de intervenciones estéticas, y ha sido su novio, Neider García, quien mostró los primeros momentos de esta etapa. A través de un video compartido en redes, el creador de contenido dejó ver cómo ha sido el acompañamiento familiar que ha recibido la influencer en estos días de reposo.

¿Cómo luce Karen Sevillano tras su intervención estética?

En las imágenes difundidas por Neider, se observa a Karen recostada en su cama, visiblemente incómoda y con señales del postoperatorio. Sus hermanas aparecen ayudándola a recostarse con más comodidad, ofreciéndole líquidos y asegurándose de que todo esté en orden. La escena llamó la atención de sus seguidores, quienes se preguntaron cuán delicado fue el procedimiento para que la influencer estuviera tan adolorida.

Así se ve Karen Sevillano tras su cirugía estética: imágenes inéditas de su recuperación

¿Qué se sabe sobre el procedimiento al que se sometió Karen Sevillano?

Karen ha sido discreta respecto a los detalles del proceso, pero sí ha dejado claro que el objetivo fue mejorar ciertas zonas de su figura, como el abdomen y la cintura. Aunque no ha entrado en especificaciones, sí ha mostrado algunos de los métodos que está utilizando para acelerar su recuperación.

¿Cuál es el tratamiento que está recibiendo Karen?

Uno de los métodos que más ha destacado en su proceso ha sido la cámara hiperbárica. Según explicó, este tratamiento le ha permitido avanzar de manera positiva en los primeros días después de la cirugía. Gracias a esto, ha logrado reducir la inflamación, acelerar la cicatrización y sentirse más estable en menos tiempo.

¿Qué le advirtió el médico a Karen Sevillano sobre su recuperación?

Después de sentir una leve mejoría, Karen quiso presentarse nuevamente ante el profesional que realizó su intervención. Sin embargo, la visita no resultó tan alentadora como esperaba, pues recibió indicaciones estrictas para no forzar su cuerpo y continuar en reposo absoluto. Esto evidencia que, aunque la recuperación ha sido rápida en algunos aspectos, todavía hay cuidados que no puede descuidar.

¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores de Karen Sevillano?

Las redes no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo para la influenciadora, quien ha sabido mantener una comunidad muy cercana. Muchos han valorado que muestre esta etapa, destacando su valentía al compartir un proceso tan delicado. Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos Colombia, continúa su camino de transformación con el respaldo de su pareja, su familia y sus fans.