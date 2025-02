Foto: La Jesuu cree que puede estar embarazada

La Jesuu cree que puede estar embarazada

La Jesuu está angustiada porque cree que está embarazada y siente mucho temor, pues dice que desde hace meses no ha llegado con puntualidad su regla y nota cosas diferentes en su cuerpo. Por otro lado, La Jesuu habla con el jefe y le revela que no ha sanado y por eso no está preparada para ser madre, pues no quiere fallarle a su bebé.