El ambiente en La casa de los famosos Colombia se tornó incómodo con una nueva discusión entre Melissa Gate y Yina Calderón, quienes se lanzaron comentarios enfrente de sus compañeros. No es la primera vez que las habitantes de La casa discuten dentro de la competencia, pues ya han tenido sus diferencias que vienen desde afuera, sin embargo, esta vez fue un tema de convivencia que las llevó a intercambiar palabras.

Melissa Gate le reclamó a sus compañeros por no separar bien los residuos en La casa de los famosos Colombia

En horas del medio día de este domingo 9 de febrero, Melissa Gate se dejó ver molesta porque sus compañeros de La casa de los famosos Colombia no han aprendido a separar los residuos sólidos dentro de la competencia, por lo que les reclamó insinuando que no sabían leer para así poder disponer bien de los residuos, hecho que los dejó callados, pues nadie le discutió mientras ella reclamaba, sin embargo, Yina Calderón no desaprovechó la oportunidad para arremeter en contra de la paisa.

Yina Calderón arremete en contra de Melissa Gate dentro de La casa de los famosos Colombia

Al escuchar los reclamos de Melissa Gate, Yina Calderón no desaprovechó el momento para discutir con su compañera y le dijo “amargada”, pues no le pareció justa la forma en la que Gate les reprochó por no separar bien los residuos y tras la intervención de Calderón, el ambiente se tornó incómodo ya que las mujeres iniciaron una discusión.

Por su lado, Melissa Gate le pidió a Calderón que no se metiera, pero Yina le respondía que era una margada y, de hecho, se metió con el hijo de la paisa, asegurando que, por su actitud, su hijo no la quería.

Yina Calderón generó rechazo por las palabras que usó contra Melissa Gate en La casa de los famosos

Al revelarse el clip en donde las dos mujeres discutieron, los seguidores del programa rechazaron las acusaciones de Yina, pues no les pareció correcto que ella se metiera con el hijo de su compañera, debido a que era innecesario nombrarlo en medio de una discusión que se generó por cosas de convivencia y que, al parecer, Yina se los tomó muy personal, aprovechando para alimentar sus diferencias con Melissa.