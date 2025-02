En el polémico mundo de los influencers colombianos, Yina Calderón ha vuelto a ser el centro de atención. La empresaria y creadora de contenido ha decidido alejarse de su amiga y colega Karina García, una decisión que ha generado un torbellino de reacciones en redes sociales.

Esta separación se debe a la decisión de Karina de continuar su relación con Marlon Solórzano, dentro de su participación en La casa de los famosos Colombia.

La relación entre Karina García y Marlón Solórzano ha sido una de las más comentadas en La casa de los famosos Colombia. A pesar de las dudas iniciales y las críticas de algunos compañeros, Karina decidió seguir adelante con Marlon, lo que llevó a Yina Calderón a tomar distancia. Según Yina, esta decisión se basa en su percepción de que la relación de Karina con Marlon no es beneficiosa para ella y podría estar motivada por razones equivocadas.

La controversia no termina ahí. Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, ha cuestionado la decisión de Yina de alejarse de Karina. En una reciente publicación de su convivencia en el reality, La Jesuu criticó a Yina por su falta de apoyo a su amiga en un momento crucial.

Además, La Jesuu ha señalado las contradicciones en el discurso de Yina sobre la amistad y la genuinidad. En varias ocasiones, Yina ha hablado sobre la importancia de tener amigos genuinos y sinceros, pero La Jesuu argumenta que su reciente comportamiento no refleja lo que dice. Así mismo, Karina defiende su relación y manifiesta las razones por las que se siente bien con Marlón:

“Por qué lo voy a dejar si yo con él me siento una ch*mb*… Yo te voy a ser muy honesta, a mi no me sirve un man que no trabaje. Pero el man tiene su empresa, tampoco es un tirado.”