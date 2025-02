La tensión ha ido aumentando entre los participantes de La casa de los famosos Colombia con el pasar de los días y muestra de ello son Karina García y Cristian Pasquel.

En las últimas horas, Karina García y Cristian Pasquel tuvieron una fuerte discusión dentro de La casa de los famosos Colombia por unos comentarios que molestaron a ambos.

Todo sucedió en medio de una conversación con varios de sus compañeros en donde empezaron a preguntarle al creador de contenido por su pareja fuera de La casa de los famosos Colombia.

Cristian les contó que sí tenía una persona con la que tenía una especie de relación sentimental fuera del programa y que por eso, no había intentado conquistar a alguna compañera del reality.

En medio de esta conversación La toxi costeña empezó a molestar que a ella le atraía Cristian Pasquel, motivo por el varios de sus compañeros empezaron a asegurar que con ella podría serle infiel a su pareja.

En medio de esto, Karina García, se molestó con Cristian porque ella intentó bromear también y él empezó a contestarle según ella de mala manera y a señalarla.

Karina le reclamó que él quería señalarla y hacerla quedar como la mala de la historia por sus comentarios sobre la supuesta infidelidad de él dentro del reality.

Ante esto, Karina le expresó que sus comentarios eran molestando y que él se había tomado todo personal. Además, le recalcó que él estaba diciendo que no confiaba en ella.

Me empezaste a atacar y a decir que estabas sintiendo cosas de mí y por qué no me las dices en la cara y no esperas hasta un momento de estos.