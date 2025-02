Primera parte: línea de la vida de Lady Tabares, entre lágrimas

Conocida como 'la vendedora de rosas', Lady Tabares abrió su vida ante todo el público de La casa de los famosos Colombia.

Nació en 1982. Entre lágrimas, recordó a su mamá.Se perdió a los 4 años y la llevaron a un internado.

"Di con una monja que no me quería ni un poquito... Me volé de allá dos veces, hasta que llegó una monja y me sacó de ahí... Nunca volví", recordó.