Yina Calderón y Karina García decidieron romper su amistad en La casa de los famosos Colombia luego de ser bastante cercanas por varios años.

¿Por qué Yina Calderón le terminó su amistad a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora Yina Calderón fue la encargada de tomar la decisión de corta su amistad con Karina García por varios motivos.

Karina García les contó La Jesuu, La toxi y Emiro Navarro las razones que supuestamente Yina le había dado para terminar su amistad.

Karina contó que Yina le había dicho que sentía que ella no era la misma persona que conocía antes del reality y que estaba siendo una mala persona ahí.

Me dijo que yo estaba siendo una mala persona acá y que no le gustaba lo que yo estaba haciendo.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando Yina Calderón le terminó su amistad en La casa de los famosos Colombia?

Karina García fue sincera al expresar que las palabras de Yina Calderón habían sido tan fuertes que la dejó en 'shock', además, que le rompieron su corazón.

Me rompió el corazón y me pidió que por favor me alejara de ella.

Karina confesó que le dolía lo que había pasado con Yina porque la consideraba una de sus mejores amigas y no entendía por qué la estaba juzgando.

Me duele porque yo la consideraba mi amiga y no entiendo por qué me dice que soy mala.

¿Melissa Gate fue la razón de la pelea entre Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Karina García contó que a pesar que intentó pedirle disculpas a Yina Calderón y tratar de arreglar las cosas con ella no tuvo éxito.

Además, reveló que Yina Calderón le había confesado que en su momento le pidió que se alejara de Melissa Gate si no quería tener problemas con ella. Algo que no hizo porque también le cae bien la antioqueña.

Ella me dijo que me alejara de Melissa Gate y eso a ella no le parecía.

