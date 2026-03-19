En La casa de los famosos Colombia 2026, las últimas semanas han sido de mucha intensidad, pues las diferencias y las nuevas enemistades han tomado fuerza, lo que ha generado malestar en el ambiente entre los participantes.

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Así mismo como ha habido romances, estos han llegado a su fin y por eso, se han creado rivalidades, como en el caso de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, quienes pasaron de tener una relación, a ahora ni hablarse.

Por su lado, Mariana Zapata y Eidevin López, podrían ir por las mismas, pues la paisa ya puso sus límites, pese a que su compañero sigue insistiendo en algo que ella ya le dijo que no.

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¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

En La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz y Alejandro Estrada empezaron con su coqueteo y hasta se llegó pensar que hasta ahí llegarían las cosas, sin embargo, se escaló su cercanía y resultaron teniendo algo más que una amistad.

Yuli Ruiz se preoocupa por beso con Altafulla. (Foto. Canal RCN)

Su shippeo no fue bien visto por sus compañeros, quienes creyeron que todo se trataría de una estrategia, pero ellos defendieron su romance hasta el final, hasta que la paisa empezó a ver actitudes que no le gustaban de su pareja.

¿Por qué se terminó el romance de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

De acuerdo con Yuli Ruiz, ella quiso ponerle fin a su romance con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026, luego de que notara comportamientos que la incomodaban, pues reveló que sentía que él quería se controlador con ella.

Según la participante, sentía que Alejo quería que ella no fuera cercana con los famosos con los que él había tenido inconveniente y hasta expuso que el la haló luego de un posicionamiento para que ella no se despidiera de Campanita.

Esto generó muchas diferencias, las cuales han terminado en discusión entre ambos participantes, quienes ya dejaron claro que no van más.

Yuli Ruiz habla de su beso con Altafulla.(Foto. Canal RCN)

¿Qué dijo Yuli Ruiz por su beso con Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2026?

Altafulla estuvo en la semana del líder tirano en La casa de los famosos Colombia 2026 y no perdió el tiempo al darse un beso con Yuli Ruiz en frente de Alejandro Estrada, lo que generó algunas lágrimas en el actor.

Luego de esto, Yuli habló con Karola y dejó claro que no le importa lo que piensen de ella dentro de la competencia, pero sí le preocupa la opinión que tengan de ella los televidentes, precisamente hablando del beso.

Según sus palabras, se está preguntando cómo se vio eso ante las cámaras, pero sintió algo de tranquilidad por parte de Karola, al ver eso como un juego.