En la noche del pasado martes 14 de abril, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivió la segunda función del aclamado cine y en esta ocasión, al igual que la primera, los televidentes fueron quienes eligieron las escenas que se mostraron.

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Como todas las temporadas, esta actividad sacude la convivencia en la competencia y no solo dentro de la casa, pues genera reacciones de los televidentes y de los exparticipantes, ya que se exponen secretos y situaciones que los mismos famosos no ven, aunque estén allí.

Por su lado, Yuli Ruiz reaccionó a lo ocurrido en esta segunda función, pero su postura fue contundente al manifestar el hecho que la hayan nombrado en ese momento.

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¿Cuál fue la reacción de Yuli Ruiz al cine de La casa de los famosos Colombia 2026?

Yuli Ruiz reaccionó a través de sus historias de Instagram sobre la segunda función del cine en La casa de los famosos Colombia y justo grabó un momento en el que Beba la menciona cuando está conversando con Alexa Torrex.

Yuli Ruiz lanza fuerte reacción tras ver el cine de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La deportista le pregunta a su compañera qué fue lo que pasó con ella antes de ser eliminada y al escuchar su nombre, Ruiz se ría y escribe “no me sueltan en la casa”, agregando emojis de diversión.

¿Qué pasó en el cine de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la segunda función de La casa de los famosos Colombia 2026, se expusieron las supuestas “amistades traicioneras”, pues se revelaron clips en el que Alejandro Estrada y Tebi Bernal hablaron de la actitud de Alexa Torrex.

Las reacciones al cine de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la influenciadora también fue expuesta al hablar de el actor por ser estratega y, de hecho, Tebi no se salvó, pues se conoció el momento en el que criticó ciertas actitudes de su compañero y “amigo”.

Esto generó el cuestionamiento de Alexa, quien le preguntó a los demás famosos que si creían que sus amistades eran verdaderas en la competencia y Valentina con Campanita no dudaron en decir que las tenían.

Por otro lado, la amistad que se está rompiendo o se rompió fue la de Beba y Mariana, quienes discutieron durante la prueba de presupuesto y hasta la barranquillera salió de cuarto del líder al escuchar que su amiga se despachó en su contra y a su espalda.