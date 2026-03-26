En los últimos días el nombre de Renzo Meneses y Marilyn Patiño se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, sino que también, por un vínculo amoroso.

Sin embargo, Marilyn Patiño acaparó la atención mediática hace pocas horas tras confesar que tomó la decisión de romper su vínculo amoroso con Renzo a causa de una foto filtrada de él junto a una mujer en donde aparecía besándola.

Con base en esto, Renzo Meneses ha dividido una ola de comentarios tras reaparecer en sus redes en el que internautas revelarían que se trata acerca de una posible indirecta para Marilyn por su ruptura.

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¿Con qué video reapareció Renzo Meneses en las últimas horas tras su ruptura con Marilyn Patiño?

Este video compartió Renzo Meneses tras su ruptura con Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Renzo Meneses ha captado la atención mediática por parte de sus seguidores no solo por su belleza, sino que también, por ser deportista, modelo y creador de contenido digital.

Por este motivo, Renzo suele contarles a sus seguidores varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por ser un distinguido creador de contenido digital colombiana.

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Recientemente, Renzo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 309 mil seguidores, en sus historias un video en el que aparentemente le habría enviado una posible indirecta a Marilyn, expresando las siguientes palabras:

“No te atrevas a rendirte ahora, ¿por qué rendirse ahora? Has pasado por tanto dolor y eso duele. Tienes que hacer que cuente algo para conocer algo, hay personas por conocer, personas por ver, hay sueño por cumplir. Aún no has visto la mejor versión de ti”, agregó Renzo.

Así terminó Marilyn Patiño su romance con Renzo. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la razón por la que Marilyn Patiño terminó con Renzo Meneses?

Antes del regreso de Marilyn Patiño a La casa de los famosos Colombia por el poder de resurrección, la actriz fue entrevistada en el programa digital de ¿Qué hay pa’ dañar? en donde confesó que terminó su vínculo con Renzo tras una foto que le mostraron de él durante su cumpleaños cuando fue visto con una mujer dándose un beso.