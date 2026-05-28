En la última semana de La casa de los famosos Colombia, se han presentado una gran variedad de acontecimientos por parte de los internautas, quienes se han sorprendido con todo lo que ha ocurrido entre los finalistas.

Así también, los finalistas que son: Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Juanda Caribe, han generado una gran variedad de opiniones, en especial, por todo lo que han vivido en la competencia.

Por su parte, los jefes de campaña y los exparticipantes han generado una gran variedad de opiniones y una de las más comentadas es Beba de la Cruz, quien expuso en medio de una conversación con Nicolás Arrieta que se debe una conversación larga con Andrés Gómez, su esposo tras algunos malentendidos.

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¿Cuál fue la situación que expuso Beba sobre su relación con Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Tras el regreso de algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y los jefes de campaña de los finalistas, se han presentado una serie de acontecimientos en las que cada uno ha generado una ola de interacciones por todo lo presentado.

Esto reveló Beba sobre su futuro con su esposo. | Foto: Canal RCN

Sin duda, el nombre de Beba de la Cruz ha sido tendencia tras una conversación que tuvo con Nicolás Arrieta en la que habló acerca del complicado momento que está atravesando con Andrés Gómez:

“¿Y el divorcio? ¿Vas a vivir acá sola?”, le preguntó Nicolás Arrieta en medio de complicado momento por el que aparentemente está atravesando con Andrés Gómez.

¿Qué le respondió Beba a Nicolás Arrieta sobre el futuro con su esposo?

¿Cómo fue el paso de Beba en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

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En la reciente conversación que Beba tuvo con Nicolás Arrieta, se evidencia que ella está tomando la decisión de mudarse a la ciudad de Bogotá, en especial, por continuar con todos sus proyectos, pero que antes de tomar la decisión, deberá hablar con su esposo, expresando las siguientes palabras: