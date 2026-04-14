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Karola confesó si le daría una oportunidad o no a Eidevin luego de reencontrarse: ¿qué confesó?

Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Karola hizo contundente confesión sobre si le daría una oportunidad a Eidevin o no.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola confesó si le daría una oportunidad o no a Eidevin luego de reencontrarse: ¿qué confesó?
¿Karola le daría una oportunidad en el amor a Eidevin? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por ser recientemente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir detalles acerca del especial vínculo que tuvo con Eidevin López.

Tras las recientes palabras que Karola compartió en La casa de los famosos Colombia al conectarse por última vez, aclaró sus sentimientos por Eidevin durante una entrevista en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?

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¿Cuál fue la inesperada confesión que Karola hizo sobre Eidevin López?

Karola confesó si le daría una oportunidad o no a Eidevin luego de reencontrarse: ¿qué confesó?
¿Cómo fue el especial vínculo de Karola y Eidevin en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Karola Alcendra se ha destacado no solo por su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por el “match” que tuvo con Eidevin López.

Por esta razón, los presentadores del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? le preguntaron a Karola acerca del interés sentimental que tiene por parte de Eidevin López, pues, expresó con honestidad las siguientes palabras:

“Yo hablé con mi mamá y lo primero que ella me dijo que habló con él y yo quedé sorprendida. Yo ni sé qué han hablado ellos dos. Pero, creo que aprecio eso, las personas que están pendientes a mi mamá o a mi familia. Ella y Emiro han estado pendientes de Eidevin. Quiero hablar con él y conocerlo sin las cámaras para ver”, agregó Karola.

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Así también, Karola reveló que no desaprovechará la oportunidad para conocer a Eidevin, pues quiere saber cómo es él fuera de La casa de los famosso Colombia:

“Él me puede gustar si lo conozco, compaginamos, fluimos y entendemos los trabajos tanto del uno como del otro, solo que yo estoy radicada en República Dominicana”, agregó Karola.

¿Cuál fue la especial conexión que Karola construyó con Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Karola y Eidevin demostraron tener no solo una buena amistad, sino que también, generaron un inesperado “shippeo” en las redes sociales.

Karola confesó si le daría una oportunidad o no a Eidevin luego de reencontrarse: ¿qué confesó?
Esto dijo Karola sobre Eidevin. | Foto: Canal RCN

Luego de la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia, Karola no solo se mostró afectada, sino que tras su eliminación, confesó que le gustaría conocerlo a ver si compaginan o no, ¿qué ocurrirá?

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