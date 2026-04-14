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Hugo García compartió emotivas fotografías junto a Isabella Ladera: ¿nacerá pronto el bebé?

Hugo García sacó a la luz en sus redes tiernas fotografías con Isabella Ladera y su hija tras la expectativa del nacimiento de su bebé.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hugo García compartió emotivas fotografías junto a Isabella Ladera: ¿nacerá pronto el bebé?
Estas fotos compartió Hugo García con Isabella Ladera. | AFP: Ivan Apfel

Desde hace varias semanas, el nombre de Isabella Ladera, quien es una reconocida creadora de contenido digital y modelo, ha acaparado la atención mediática en los últimos meses al compartir detalles acerca de su nueva faceta, pues está embarazada por segunda vez, fruto de su relación con Hugo García.

Con base en esto, varios internautas han generado múltiples comentarios sobre la fecha tentativa en la que podría estar naciendo el segundo hijo de Isabella Ladera, pues, confirmó su género y será un niño.

Así también, Hugo García compartió una romántica fotografía junto a Isabella Ladera, en donde disfrutaron de gratificantes momentos en familia tras la espera del nacimiento del bebé que esperan.

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¿Qué fotografías compartió Hugo García en sus redes junto a Isabella Ladera y su hija?

Hugo García compartió emotivas fotografías junto a Isabella Ladera: ¿nacerá pronto el bebé?
¿Cómo ha sido la relación de Hugo García e Isabella Ladera? | AFP: Ivan Apfel

Cabe destacar que Hugo García no solo se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por contarles varios detalles de su vida a sus seguidores, en especial, desde que se enteró de la emotiva noticia en la que será padre.

Por este motivo, Hugo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, una ráfaga de fotografías junto a Isabella Ladera y Mía.

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En la primera fotografía se refleja que Hugo le toma de manera cariñosa la pancita, pues, se evidencia que está a la espera del nacimiento de su hijo.

En otras de las imágenes se evidencia que la pareja ha aprovechado la oportunidad de compartir valiosos momentos en familia, en especial, por la fecha tentativa en la que podría nacer el pequeño.

Hugo García compartió emotivas fotografías junto a Isabella Ladera: ¿nacerá pronto el bebé?
¿Cuál fue la tierna fotografía que Hugo García compartió en sus redes? | AFP: Ivan Apfel

¿Cómo revelaron Isabella Ladera y Hugo García el género de su bebé?

Tras varias semanas de expectativa por parte de los internautas en las distintas plataformas digitales acerca del género del bebé que espera Isabella junto a Hugo, sorprendieron con su género.


Con base en esto, la pareja aprovechó la oportunidad para celebrar el género de su bebé, quien será un niño y lo celebraron con una emotiva fotografía en la que presumieron el uniforme de un equipo de fútbol.

Aunque por el momento no se ha confirmado cuándo será la fecha del nacimiento del pequeño, internautas afirmarían que está pronto a nacer por el tamaño de la pancita que tiene Isabella Ladera.

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