La casa de los famosos Colombia: Juancho Arango recibió la visita de su hijo

El icónico actor Juancho Arango vivió un momento cargado de emoción en La casa de los famosos Colombia luego de quedar congelado con la inesperada visita de su hijo que conmovió tanto a él como a los demás participantes de la novela de la vida en vivo.

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¿Cómo fue la visita del hijo de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia?

La dinámica de congelados es, sin duda, una de las más apetecidas por los televidentes, ya que combina nostalgia y polémica. Aunque algunos familiares o amigos cercanos llegan para brindar apoyo y confort a los famosos, en otras ocasiones pueden generar tensión, avivar rivalidades o incluso fortalecerlas.

Juancho Arango vivió un momento inesperado con la visita de su hijo. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en esta ocasión el hijo de Juancho Arango llegó para darle mucho amor a su papá quien desde el día uno que ingresó como el papá de los pollitos a la competencia de la vida en vivo.

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El joven se acercó a su padre con una de sus batas favoritas, buscando que se sintiera un poco más en casa, y le dejó claro que todo lo que está haciendo dentro del reality está bien.

A diferencia de otros visitantes, no interactuó con los demás participantes y se enfocó únicamente en su padre, demostrando el gran cariño que le tiene y logrando conmoverlo hasta las lágrimas.

¿Cómo reaccionó Juan Arango a la visita de su hijo en La casa de los famosos Colombia?

La visita del hijo de Juancho Arango generó múltiples reacciones entre los habitantes de La casa de los famosos. Entre ellas destacó la del actor, quien no pudo ocultar su emoción a través de sus gestos, aunque intentó mantenerse inmóvil para evitar una nueva sanción por parte de El Jefe, no pudo evitar reír y enviarle un beso de despedida.

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Tras ser descongelados por El Jefe, Juancho sonrío feliz y se limpió las lágrimas mientras los demás participantes lo abrazaban para reconfortarlo. Incluso Juancho mencionó que esta visita lo motivaba a continuar en la competencia, pero para avanzar aún más pidió a Carla y Marcelo que le llevaran a su otro hijo desatando risas entre los presentes.