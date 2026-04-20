En las últimas semanas, una gran variedad de internautas se ha conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la noche del pasado 19 de abril, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en la que el público tomó la decisión tomó la decisión de que Juan Carlos Arango fuera quien saliera de la competencia al obtener un bajo puntaje.

Tras la eliminación de Juan Carlos Arango, la presentadora Carla Giraldo de La casa de los famosos Colombia, lo entrevistó y el actor hizo varias confesiones sobre su participación en el programa.

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¿Qué dijo Juan Carlos Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Juancho Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombiaa. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que la participación de Juan Carlos Arango en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se ganó el cariño de sus seguidores al demostrar que demostró gran creatividad y talento.

Por su parte, la presentadora Carla Giraldo compartió un video en medio de sus redes sociales, en el que le hizo una entrevista a Juancho Arango, quien expresó las siguientes palabras:

“Fui más calma que tormenta, a mí no me sacó ningún camión, a mí me sacó Colombia. Hubo rivalidad con Alejandro por las pullas que se presentaron, en especial, por algunas burlas. Me siento feliz por todo lo que viví”, agregó Juancho Arango.

En medio de estas palabras, Juancho expresó que vivió importantes momentos dentro de La casa de los famosos Colombia, en especial, por las estrategias que demostró y, también, por, su compañerismo.

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¿Cuál fue la razón por la que Juancho Arango fue eliminado de La casa de los famosos Colombia?

En la gala del pasado 19 de abril, los famosos que se encontraban en la placa de nominados fueron: Juan Carlos Arango, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Campanita.

¿Cómo fue la eliminación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Tras los resultados de las votaciones en las que el público tomó la decisión de elegir quién se convertiría el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, Juancho Arango, se convirtió en el nuevo eliminado al obtener un bajo puntaje del 2.22%.