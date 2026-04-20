Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juancho Arango comparte sus primeras palabras tras ser eliminado de La casa de los famosos Col

Tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia, Juancho Arango compartió sus primeras palabras en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juancho Arango comparte sus primeras palabras tras ser eliminado de La casa de los famosos Col
¿Qué dijo Juancho Arango tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, una gran variedad de internautas se ha conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la noche del pasado 19 de abril, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en la que el público tomó la decisión tomó la decisión de que Juan Carlos Arango fuera quien saliera de la competencia al obtener un bajo puntaje.

Tras la eliminación de Juan Carlos Arango, la presentadora Carla Giraldo de La casa de los famosos Colombia, lo entrevistó y el actor hizo varias confesiones sobre su participación en el programa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juan Carlos Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Juancho Arango comparte sus primeras palabras tras ser eliminado de La casa de los famosos Col
Esto dijo Juancho Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombiaa. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que la participación de Juan Carlos Arango en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se ganó el cariño de sus seguidores al demostrar que demostró gran creatividad y talento.

Por su parte, la presentadora Carla Giraldo compartió un video en medio de sus redes sociales, en el que le hizo una entrevista a Juancho Arango, quien expresó las siguientes palabras:

“Fui más calma que tormenta, a mí no me sacó ningún camión, a mí me sacó Colombia. Hubo rivalidad con Alejandro por las pullas que se presentaron, en especial, por algunas burlas. Me siento feliz por todo lo que viví”, agregó Juancho Arango.

En medio de estas palabras, Juancho expresó que vivió importantes momentos dentro de La casa de los famosos Colombia, en especial, por las estrategias que demostró y, también, por, su compañerismo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Juancho Arango fue eliminado de La casa de los famosos Colombia?

En la gala del pasado 19 de abril, los famosos que se encontraban en la placa de nominados fueron: Juan Carlos Arango, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Campanita.

Juancho Arango comparte sus primeras palabras tras ser eliminado de La casa de los famosos Col
¿Cómo fue la eliminación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Tras los resultados de las votaciones en las que el público tomó la decisión de elegir quién se convertiría el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, Juancho Arango, se convirtió en el nuevo eliminado al obtener un bajo puntaje del 2.22%.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jhorman Toloza le respondió a hermana de Alexa Torrex La casa de los famosos

Jhorman Toloza responde sin filtros a hermana de Alexa Torrex tras declaraciones en su contra

Jhorman Toloza rompió el silencio tras las declaraciones de la hermana de Alexa Torrex en su contra: "No tengo por qué mentir".

Juanda Caribe revela detalles de su relación con Sheila Gándara Juanda Caribe

Juanda Caribe revela detalles de su relación con Sheila Gándara en La casa de los famosos Col

Juanda Caribe habló de su relación con Sheila Gándara y aseguró que confía plenamente en ella fuera de La casa de los famosos.

Juliana Calderón se pronunció frente al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué confesó? Juanda Caribe

Juliana Calderón se pronunció frente al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué reveló?

Tras el shippeo circulado en redes entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, la influencer Juliana Calderón se pronunció al respecto.

Lo más superlike

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió? Falcao

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?

Falcao sufrió grave fractura tras reciente partido de Millonarios F.C. ante el América de Cali tras ser retirado en camilla.

Sofía Jaramillo responde a críticas tras apoyar a Juanda Caribe La casa de los famosos

Sofía Jaramillo es criticada por defender a Juanda Caribe: esto respondió

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?