Jhorman revela que seguirá apoyando a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza dejó claro que sigue firme para apoyar a Alexa Torrex, luego de que ella le haya terminado en vivo.
El pasado domingo 22 de marzo, en La casa de los famosos Colombia se vivió uno de los congelados más polémicos de la temporada, pues Luisa Cortina llegó y dejó secos a sus excompañeros.
En este día de eliminación, se vivieron todas las emociones a flor de piel, pues además de que Juan Palau se despidió de la competencia tras convertirse en el nuevo eliminado, los ánimos quedaron alterados por una discusión que se dio.
Precisamente, fueron las palabras de Luisa las que dejaron el ambiente hostil dentro de la competencia y que generó una nueva diferencia entre Alexa Torrex y Valentino Lázaro.
¿Qué le dijo Luisa Cortina en el congelado a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026?
Luisa Cortina llegó a no solo congelar, sino a dejar tiesos y secos a sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia 2026, pues lanzó varios comentarios que alteró l a tranquilidad de algunos.
Por un lado, le dio ánimo a Juanda Caribe y a Valentino Lázaro, pero también, fue contundente con Alejandro Estrada, a quien le dijo que su juego era obvio, mientras que, cuestionó a Tebi Bernal.
Pues le dijo si en serio dejaría a su novia, que “es tremendo mujerón”, solo por Alexa Torrex y a ella, le dijo que su prometido era el cachón de Colombia y que la esperaba el divorcio.
Tras salir de La casa de los famosos, Luisa dejó prendida la competencia, ya que Alexa se molestó con Valentino, quien, según ella, habría mencionado a Jhorman, por eso dijo que ya no tenía prometido.
En pocas palabras, Alexa le terminó a Jhorman en vivo y en directo, por lo que él respondió.
¿Qué le respondió Jhorman Toloza a Alexa Torrex luego de que le haya terminado?
Jhorman Toloza publicó un video luego del congelado de Luisa Cortina, lo que provocó que Alexa Torrex diera por hecho que ya no tenía prometido.
En el clip, el creador de contenido dejó claro que la famosa es la mujer de su vida y que él, el hombre para ella. Así es como dejó claro que nada lo alejará y que, de hecho, él la seguirá esperando.
Por otro lado, minutos más tarde de este video, Jhorman compartió una historia en donde revela que sigue “firme decidido y de pie” para Alexa.
Reiterando que, nunca dejará de apoyarla y estará ahí hasta que Dios se lo permita, mencionando que aguantará lo que sea.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike