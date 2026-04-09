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Campanita se mostró afectado y rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia: esto ocurrió

Campanita rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia y sus compañeros fueron a ayudarlo en plena actividad.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La casa de los famosos Colombia: Campanita rompió en llanto y no pudo completar una actividad
Campanita se mostró afectado en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En medio de una dinámica que buscaba proyectar a los participantes en el futuro, Campanita protagonizó un inesperado momento que generó conversación dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia.

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¿En qué consistía la actividad de Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Durante la jornada, el Jefe propuso una actividad basada en el uso de inteligencia artificial. A través de imágenes generadas con inteligencia artificial, los participantes podían observar cómo lucirían dentro de algunos años. La dinámica buscaba que cada uno reflexionara sobre su futuro.

¿En qué consistía la actividad de Campanita en La casa de los famosos Colombia?
Campanita no participó en actividad de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Cuando llegó el turno de Campanita, el participante se mostró nervioso. Mientras tanto, sus compañeros intentaban tranquilizarlo recordándole que se trataba de una imagen falsa y que no estaba obligado a compartir nada que no quisiera.

Algunos de los presentes también reaccionaron a la fotografía destacando su apariencia en la proyección. Incluso, mencionaron que tenía parecido con Faustino Asprilla. Sin embargo, la tensión en Campanita se mantuvo.

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¿Cómo reaccionó Campanita en la actividad?

Al momento de enfrentarse a la imagen, Campanita decidió no mirarla directamente. Se sentó de espaldas y permaneció en silencio, con la mirada hacia el suelo, sin poder avanzar en la dinámica.

¿Cómo reaccionó Campanita en la actividad?
Campanita rompe en llanto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La situación se intensificó cuando el Jefe le preguntó si se encontraba bien. En ese instante, el participante comenzó a llorar y a gritar, mientras sus compañeros se acercaban para acompañarlo e intentar calmarlo.

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¿Qué dijo Campanita sobre su reacción en La casa de los famosos Colombia?

Tras lo ocurrido, Campanita explicó las razones detrás de su reacción. El bailarín manifestó que le resulta difícil pensar en el futuro, especialmente cuando imagina el paso del tiempo en su entorno familiar.

Según expresó, una de las ideas que más le afecta es pensar en que sus padres no estarán presentes cuando él llegue a esa etapa de la vida. Ese pensamiento fue el que, afirmó, le impidió continuar con la actividad.

Luego de escucharlo, el Jefe le pidió que se tranquilizara y autorizó que sus compañeros lo acompañaran al confesionario.

El episodio ha seguido generando conversación en redes sociales, donde los internautas continúan comentando la escena y compartiendo diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido dentro del reality.

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