La más reciente prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia generó tensión y diversión entre los participantes, quienes se enfrentaron a desafíos inesperados.

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¿Cómo fue la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Los habitantes del reality de Canal RCN se dividieron en dos grupos: 'Las Neas' y 'Los Chirrites', dejando de a un lado la competencia por cuartos.

Dos equipos se enfrentaron en la prueba de beneficio y castigo de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El equipo de 'Las Neas' estuvo conformado por Eidevin López, Karola, Juancho Arango, Tebi Bernal, Beba y Alexa Torrex, mientras que 'Los Chirrites' integraron a Aura Cristina Geithner, Campanita, Mariana Zapata, Juanda Caribe, Marilyn Patiño y Valentino Lázaro.

Ambos equipos participaron en un juego de bingo con tableros gigantes, pero con un giro especial: cada número raspado revelaba una penitencia que debían cumplir mientras continuaban jugando.

Entre las penitencias se encontraban ponerse ganchos de ropa en las orejas, aplicarse vaselina en los pies o comer huevo crudo, lo que provocó muchas risas y situaciones incómodas al mismo tiempo.

Tras un juego muy reñido, 'Las Neas' se proclamaron ganadores, llevándose así el ansiado beneficio que todos buscaban.

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¿Qué beneficio ganaron 'Las Neas' en La casa de los famosos Colombia?

El equipo ganador obtuvo una cena especial que incluyó vino y una variedad de postres, un premio que les permitió relajarse y disfrutar después del juego.

Sin embargo, la estrategia también jugó un papel importante: Valentino, del equipo perdedor, utilizó el poder de intercambio que había conseguido con la Caja de Pandora, cambiando el castigo para Tebi y beneficiando a Mariana.

Este movimiento inesperado generó comentarios y tensión dentro del grupo, dejando claro que la competencia aún tenía sorpresas por ofrecer.

Valentino Lázaro usó el poder de intercambio que se ganó con la Caja de Pandora. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue el castigo severo que impuso El Jefe al equipo perdedor?

El equipo de 'Los Chirrites', al perder la prueba, se enfrentó a un castigo extremo que nunca antes se había visto en el reality.

Marcelo Cezán explicó que los integrantes del equipo perdedor debían ingresar de a parejas en una pecera gigante, ubicada junto a la mesa donde se encontraba el beneficio del equipo ganador, disfrazados como peces y permaneciendo allí durante 10 horas.

Además, Marcelo dejó claro que no podían recibir ningún alimento de la mesa del equipo ganador, advirtiendo que hacerlo traería fuertes consecuencias, lo que aumentó la tensión y el desafío para los participantes durante el castigo.