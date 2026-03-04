Jhorman Toloza se despacharía en contra de Alexa Torrex: “tu lealtad es un chiste”

El supuesto falso shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026 sigue dando de qué hablar, pues no solo es polémica dentro de la competencia, sino por fuera de ella.

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Lo que empezó siendo un juego y una estrategia para la convivencia, terminó acabando con relaciones, ya que la creadora de contenido le puso fin a su noviazgo con Jhorman Toloza, tras el controversial congelado de Luisa Cortina.

De hecho, han salido a la luz polémicas palabras de parte de los padres de Alexa, revelando que su yerno no está entre sus quereres, así mismo, él reaccionó y se despachó en contra de la familia de su ex.

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Por su lado, Jhorman ya se habría cansado de esperar a Alexa y rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad.

¿Qué dijo Jhorman Toloza tras referirse a la supuesta infidelidad de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026?

Jhorman Toloza, en un inicio del supuesto falso shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, rompió al silencio y dijo que se trataba de una estrategia para el juego, de hecho, dijo que el compañero de su ex, la estaba utilizando por sus porcentajes en La casa de los famosos Colombia 2026.

Jhorman Toloza rompe el silencio y lanza pulla a Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, con el paso de los días, su teoría se fue desvaneciendo ya que empezó a verse afectado por lo que haría su ex dentro de la competencia, pues dijo que él no había terminado con ella, pese a que ella sí lo hizo en vivo.

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Pero fueron las controversiales declaraciones de parte de los padres de la famosa, lo que pudo ser la gota que rebosó el vaso de Jhorman, quien dijo que ha aguantado mucho y ya no quería soportar más.

Por eso mismo, a través de su Instagram posteó un video en donde se refiere a la presunta infidelidad de Alexa Torrex escribiendo:

“¿Qué un beso no es infidelidad? Tu lealtad es un chiste”, mientras cantaba despechado.

Jhorman Toloza reacciona a supuesta infidelidad de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

¿Jhorman Toloza le quitó su apoyo a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026?

Minutos antes de esta publicación cantando despechado, Jhorman Toloza confesó que ya estaba cansado y que decidió salir de Bogotá, e incluso dijo que no le importaba lo que pasara con Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sin embargo, dijo que nole quitaría su apoyo a su ex, pero ya se declaró soltero, o sea, esa relación oficialmente llegaría a su fin.