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Mariana Zapata habló sin filtro con Eidevin sobre su relación con Karola en La casa de los famosos

Mariana Zapata le soltó inesperada confesión a Eidevin sobre Karola en La casa de los famosos: "Su momento humilde".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Zapata frenó en seco a Eidevin
Mariana Zapata y Eidevin tuvieron sincera conversación. (Fotos Canal RCN)

Mariana Zapata y Eidevin decidieron hablar abiertamente de su amorío fallido y lo que siente cada uno ahora que él está empezando una relación con Karola en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Mariana Zapata está celosa de la relación de Eidevin con Karola en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una conversación en el cuarto en la que estaban Juanda Caribe, Beba, Eidevin y Mariana Zapata, estos dos últimos empezaron a sacarse trapitos al sol y a hacerse preguntas directas.

Todo empezó cuando Valentino Lázaro bromeó al decir que Eidevin tenía en la misma habitación a su novia y exnovia, comentario que no le gustó a Mariana, quien de inmediato le refutó.

Novia y exnovia en el mismo cuarto, ¿exnovia qué?, nunca fuimos novios, ni que nos hubiéramos comido.

Mariana Zapata negó haber tenido alguna relación con Eidevin lo que provocó risas en sus compañeros y preguntas en el actor, quien le indagó de manera directa qué había significado él para ella.

Beba a modo de broma le respondió a Eidevin que para Mariana Zapata él solo había sido su "momento más humilde".

Eidevin López lloró al decepcionarse de Mariana Zapata luego del cine de La casa de los famosos Col
Mariana Zapata reveló qué significó Eidevin para ella. | Foto: Canal RCN

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¿Eidevin está celoso de la cercanía de Mariana Zapata y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Eidevin también aprovechó para preguntarle a Mariana Zapata si ella estaba sintiéndose celosa ahora que él estaba con Karola.

¿Qué voy a estar celosa de Eidevin?

La influenciadora le aseguró que no sentía nada celos ni tampoco se molestaba porque hasta ella misma había ayudado a que se dieran las cosas entre ellos dos.

Yo es por molestarte, me gusta molestarte. El día de la pijamada yo quería que usted y Karola se besaran.

Asimismo, Mariana le aseguró que ella nunca cambió la actitud con él pese a su nueva relación, no obstante, le dejó claro que era normal que ya no tuvieran la confianza de antes porque él había pasado de estar con ella y a los pocos días con Karola.

Usted fue el que se alejó automáticamente. No es normal que usted le hable a alguien con quien antes se estaba besando.

¿Eidevin está celoso de la cercanía de Mariana Zapata y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Eidevin si no ocultó su molestia por la cercanía que empieza a haber entre Mariana y Alejandro Estrada.

Por eso, trató de exponerla delante de Beba y Juanda Caribe, asegurando que supuestamente ella estaba interesada en el actor.

¿Qué tiene que ver Alejandro en todo esto?

Mariana Zapata le respondió que Alejandro no tenía nada que ver en esa conversación y que con eso que decía solo demostraba que el único celoso era él.

Él es Tomás, el guapo hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col: ¿se parecen?
Eidevin reveló su molestia por la cercanía de Mariana con Alejandro. | Foto: Canal RCN
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