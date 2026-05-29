Los jefes de campaña y exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 se despidieron de la casa estudio en la noche del 28 de mayo entre abrazos y besos.

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¿Revivió el amor entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

En los últimos días los cuatro finalistas: Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Juanda Caribe estuvieron acompañados de sus excompañeros, quienes los recargaron de energía para la gran final.

Estos reencuentros sirvieron para confirmar enemistades y también para que algunos limaran asperezas y diferencias del pasado.

Unos de los que arreglaron sus diferencias fueron Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quien a principio de la competencia tuvieron un romance, sin embargo, este se terminó de manera inesperada antes de la salida de la modelo.

Aunque ambos no terminaron en los mejores términos, Yuli Ruiz aprovechó su visita a La casa de los famosos Colombia para hablar con Alejandro y solucionar sus diferencias.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz arreglaron sus diferencias. (Foto/ Canal RCN)

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¿Cómo fue el beso de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz antes de la final de La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada decidieron pedirse disculpas mutuamente y también expresarse el cariño que ambos sienten por lo vivido en el reality.

Asimismo, la antioqueña aprovechó para pedirle al actor que, creyera en él mismo y en todo lo que logró solo a lo largo del reality, dejándole claro su apoyo de cara a la gran final del programa.

La modelo paisa también le expresó a Alejandro Estrada su intención que tuviesen una conversación más profunda y con calma afuera del reality, algo con lo que estuvo de acuerdo el actor.

Tras esta conversación en la última fiesta de La casa de los famosos Colombia, cuando los exparticipantes tenían que abandonar la casa estudio, Yuli Ruiz se fue a despedir de Alejandro y fue allí que se dieron el beso en la boca.

Aunque cada uno culpó al otro de haber volteado la cara, a ambos les causó gracia y no tuvieron problema con el beso.



Algunos de los exparticipantes que estaban cerca a ellos como Manuela Gómez no dudaron en reaccionar al verlos darse el beso.

Precisamente, Manuela le dijo a Alejandro que ella le estaba haciendo la señal de beso, pero no para que se lo diera a ella, sino, a Yuli, no obstante, el actor se acercó y le dio un pico en la boca.

Asimismo, Campanita aprovechó la lluvia de besos y también le dio varios a Alejandro Estrada.