Karola y Eidevin hicieron las paces en La Casa de los Famosos con una indirecta romántica

Eidevin y Karola hicieron las paces en La Casa de los Famosos Colombia 3.

Karola le lanza indirecta a Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Por qué hicieron las paces Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de un duro cruce de palabras en el que Karola le pidió que se alejara y no le hablara más, ambos decidieron dejar las diferencias atrás y conversar después de la fiesta que bajó los ánimos de la convivencia.

Karola ofreció disculpas asegurando que su intención nunca fue hacerlo sentir mal, sino evitar inconvenientes con Mariana Zapata.

Eidevin, conmovido, incluso lloró al expresar que desea tener una buena amistad con ella, aunque reconoció que dentro del reality ha sido complicado.

Tras ese momento de sinceridad, la conversación tomó un tono más ligero. Karola aprovechó para bromear con Eidevin preguntándole cómo reaccionaría si ella intentara robarle un beso. Él respondió entre risas que quedaría en shock, dejando ver que no le disgustaba la idea.

Karola, en tono juguetón, dijo que tal vez sentiría asco, pero el costeño aseguró que eso jamás pasaría. Con este intercambio, quedó claro que quedan abiertas nuevas posibilidades entre los dos.

¿Cómo será la dinámica en la siguiente semana de La casa de los famosos Colombia 3?

Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron durante la gala que el ciclo que comienza mañana tendrá varios cambios.

Todos los famosos quedarán nominados, excepto el líder, y el eliminado no dejará a un excompañero en riesgo, sino que salvará a un habitante.

Este cambio en las reglas promete intensificar la estrategia y obligar a los participantes a replantear sus movimientos dentro de la competencia.

Eidevin se encuentra en la placa y hoy se sabrá si continúa o no en el juego. Su permanencia no solo definirá su futuro en la competencia, sino también la posibilidad de seguir construyendo su historia de amor con Mariana, un vínculo que ha despertado curiosidad entre los demás habitantes.

Juanda Caribe incluso les dijo que tenían un “shipeito” en el que se notaba que no estaban fluyendo de la mejor manera y que no entendía cuál era el miedo de dejarse llevar por la situación si ya habían decidido dar el paso de estar juntos.