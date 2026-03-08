Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola y Eidevin hicieron las paces en La Casa de los Famosos con una indirecta romántica

Karola se sinceró con Eidevin en La casa de los famosos y le recordó que su intención nunca fue hacerlo sentir mal.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin y Karola hicieron las paces.
Eidevin y Karola hicieron las paces en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Eidevin y Karola hicieron las paces en La Casa de los Famosos Colombia 3.

Karola le lanza indirecta a Eidevin.
Karola le lanza indirecta a Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué hicieron las paces Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de un duro cruce de palabras en el que Karola le pidió que se alejara y no le hablara más, ambos decidieron dejar las diferencias atrás y conversar después de la fiesta que bajó los ánimos de la convivencia.

Karola ofreció disculpas asegurando que su intención nunca fue hacerlo sentir mal, sino evitar inconvenientes con Mariana Zapata.

Eidevin, conmovido, incluso lloró al expresar que desea tener una buena amistad con ella, aunque reconoció que dentro del reality ha sido complicado.

Artículos relacionados

Tras ese momento de sinceridad, la conversación tomó un tono más ligero. Karola aprovechó para bromear con Eidevin preguntándole cómo reaccionaría si ella intentara robarle un beso. Él respondió entre risas que quedaría en shock, dejando ver que no le disgustaba la idea.

Karola, en tono juguetón, dijo que tal vez sentiría asco, pero el costeño aseguró que eso jamás pasaría. Con este intercambio, quedó claro que quedan abiertas nuevas posibilidades entre los dos.

¿Cómo será la dinámica en la siguiente semana de La casa de los famosos Colombia 3?

Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron durante la gala que el ciclo que comienza mañana tendrá varios cambios.

Todos los famosos quedarán nominados, excepto el líder, y el eliminado no dejará a un excompañero en riesgo, sino que salvará a un habitante.

Este cambio en las reglas promete intensificar la estrategia y obligar a los participantes a replantear sus movimientos dentro de la competencia.

Artículos relacionados

Eidevin se encuentra en la placa y hoy se sabrá si continúa o no en el juego. Su permanencia no solo definirá su futuro en la competencia, sino también la posibilidad de seguir construyendo su historia de amor con Mariana, un vínculo que ha despertado curiosidad entre los demás habitantes.

Juanda Caribe incluso les dijo que tenían un “shipeito” en el que se notaba que no estaban fluyendo de la mejor manera y que no entendía cuál era el miedo de dejarse llevar por la situación si ya habían decidido dar el paso de estar juntos.

Eidevin llora al hablar con Karola.
Eidevin llora al hablar con Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juanse Laverde fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionó

El cantante Juanse Laverde obtuvo la menor votación y se despidió de La casa de los famosos Colombia 3.

El Jefe sancionó a tres participantes en La casa de los famosos La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

El Jefe sancionó a tres participantes que rompieron las reglas en La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionaron.

Revelan detalles sobre el estado de salud de Manuela Gómez. Manuela Gómez

Manuela Gómez sufrió percance de salud en La casa de los famosos; ¿podrá continuar en competencia?

Manuela Gómez apareció con bastón en la gala y dejó a todos atentos a lo que pueda pasar con su futuro en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Varios cantantes han pasado. MasterChef Celebrity Colombia

Estos son los cantantes que han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia

La cocina de MasterChef Celebrity Colombia se convirtió en un espacio donde 15 cantantes han mostrado creatividad culinaria.

Maluma es comparado con Diomedes Díaz por camiseta Maluma

Maluma genera revuelo con look y es comparado con Diomedes Díaz, ¿se parecen?

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo? Talento internacional

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?