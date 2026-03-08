Estos son los cantantes que han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia

A pocas semanas del comienzo de MasterChef Celebrity Colombia 2026, RCN Radio hizo un recuento de los cantantes que han pasado por la cocina más famosa del mundo.

15 cantantes han estado en la cocina más famosa del país. (Foto Canal RCN)

En más de una década de programa, han sido 15 los artistas musicales que se han atrevido a demostrar su talento culinario.

La cuota musical ha estado presente en cada temporada, con voces que van desde lo popular hasta lo carnavalero, aportando diversidad y frescura al reality.

¿Cuáles son los cantantes que han pasado por la cocina de MasterChef Celebrity Colombia?

Entre ellos se destacan:

Legarda, Maia

Giovanny Ayala

Mariana Gómez

Jhon Alex Castaño

Sebastián Silva

Marbelle

Checo Acosta

Ana María Estupiñán

Francy

Martina La Peligrosa

Karoll Márquez

Cony Camelo

Carolina Sabino

Verónica Orozco.

Cada uno dejó su sello personal en la competencia, mostrando que detrás de los escenarios también existe pasión por la cocina.

Actualmente, el reality se encuentra en grabaciones y cuenta con un elenco de lujo que combina personalidades y profesiones.

¿Quiénes hacen parte del elenco de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Junto a Verónica Orozco estarán:

Lina Tejeiro

Angélica Blandón

Diana Mina

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Paula Galindo (Pautips)

Virginia Lizcano

Julieta Piñeres, Mariana Mozo

Luisa Vergara

Sebastián Villalobos

Luciano D'Alessandro

Emmanuel Restrepo

Emiro Navarro

Robert Farah

Jimmy Vásquez

Sebastián Vega

Víctor Tarazona

Iván Marín

Tuto Patiño

Hugo Gómez

Gustavo Bernarte

El programa promete traer personajes inolvidables e historias que se contarán a través de exquisitos platos, calificados por el ojo experto de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Además, el carisma de Claudia Bahamón volverá a ser el hilo conductor de esta experiencia gastronómica.

Aunque el Canal RCN no ha revelado la fecha oficial de estreno, los integrantes del elenco ya han compartido en redes sociales detalles y momentos detrás de cámaras, lo que ha elevado las expectativas del público.

Este año conoceremos a un nuevo ganador de MasterChef Celebrity, luego de la gran victoria de la presentadora Violeta Bergonzi, quien se quedó con el primer lugar en la temporada pasada tras una intensa final frente a Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Aquella gala fue recordada por la emoción y el nivel de exigencia, dejando claro que la competencia no solo premia la técnica, sino también la capacidad de transmitir historias a través de la cocina.