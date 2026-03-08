Estos son los cantantes que han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia
La cocina de MasterChef Celebrity Colombia se convirtió en un espacio donde 15 cantantes han mostrado creatividad culinaria.
A pocas semanas del comienzo de MasterChef Celebrity Colombia 2026, RCN Radio hizo un recuento de los cantantes que han pasado por la cocina más famosa del mundo.
En más de una década de programa, han sido 15 los artistas musicales que se han atrevido a demostrar su talento culinario.
La cuota musical ha estado presente en cada temporada, con voces que van desde lo popular hasta lo carnavalero, aportando diversidad y frescura al reality.
¿Cuáles son los cantantes que han pasado por la cocina de MasterChef Celebrity Colombia?
Entre ellos se destacan:
- Legarda, Maia
- Giovanny Ayala
- Mariana Gómez
- Jhon Alex Castaño
- Sebastián Silva
- Marbelle
- Checo Acosta
- Ana María Estupiñán
- Francy
- Martina La Peligrosa
- Karoll Márquez
- Cony Camelo
- Carolina Sabino
- Verónica Orozco.
Cada uno dejó su sello personal en la competencia, mostrando que detrás de los escenarios también existe pasión por la cocina.
Actualmente, el reality se encuentra en grabaciones y cuenta con un elenco de lujo que combina personalidades y profesiones.
¿Quiénes hacen parte del elenco de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
Junto a Verónica Orozco estarán:
- Lina Tejeiro
- Angélica Blandón
- Diana Mina
- Marcela Carvajal
- Martha Restrepo
- Milena López
- Paula Galindo (Pautips)
- Virginia Lizcano
- Julieta Piñeres, Mariana Mozo
- Luisa Vergara
- Sebastián Villalobos
- Luciano D'Alessandro
- Emmanuel Restrepo
- Emiro Navarro
- Robert Farah
- Jimmy Vásquez
- Sebastián Vega
- Víctor Tarazona
- Iván Marín
- Tuto Patiño
- Hugo Gómez
- Gustavo Bernarte
El programa promete traer personajes inolvidables e historias que se contarán a través de exquisitos platos, calificados por el ojo experto de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.
Además, el carisma de Claudia Bahamón volverá a ser el hilo conductor de esta experiencia gastronómica.
Aunque el Canal RCN no ha revelado la fecha oficial de estreno, los integrantes del elenco ya han compartido en redes sociales detalles y momentos detrás de cámaras, lo que ha elevado las expectativas del público.
Este año conoceremos a un nuevo ganador de MasterChef Celebrity, luego de la gran victoria de la presentadora Violeta Bergonzi, quien se quedó con el primer lugar en la temporada pasada tras una intensa final frente a Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.
Aquella gala fue recordada por la emoción y el nivel de exigencia, dejando claro que la competencia no solo premia la técnica, sino también la capacidad de transmitir historias a través de la cocina.