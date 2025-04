La influenciadora Karina García y el cantante Altafulla protagonizaron una comprometedora escena en La casa de los famosos Colombia.

Los famosos le han dado rueda suelta a su romance luego de que ambos coquetearan por varios días y finalmente en la prueba de presupuesto de este 22 de abril los dos se dieron su primer beso.

Al llegar la noche, los participantes decidieron descansar un tiempo juntos y compartir un poco más entre ellos.

La creadora de contenido le confesó a Altafulla lo mucho que le gusta y este le señaló con su particular forma de ser que ya está enamorado de ella.

"Yo siento que tú me gustas mucho, demasiado", le dijo Karina, y él le respondió: "Te vas a enamorar. Ya más o menos tú sabes. Ya no me enamoré".

Al día siguiente, sus compañeros Yina Calderón, la Toxi Costeña y Emiro Navarro no dudaron en reaccionar al respecto e interrogarlos al respecto.

"Yo no me dormí hasta que Altafulla se pasó, pero no estuvo tan escandalosa la situación, como pa' no dejar dormir, no", dijo Yina.