Yina Calderón se dirigió ante Karina García, pues le incomodó que la modelo hubiese intervenido en una confrontación que estaba teniendo la empresaria de fajas con Andrés Altafulla.

Hasta la sala de La casa de los famosos Colombia 2025, Calderón se dirigió y le alzó la voz a Karina García, algo que sorprendió porque la empresaria días antes era amiga de la paisa y le pidió disculpas.

Yina Calderón fue contundente con Karina García, ya que le pidió el favor de que no se entrometiera en las conversaciones que pueda tener con Altafulla. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, la modelo antioqueña no se quedó callada y por primera vez se defendió.

"Yo con Karina no me estoy metiendo. Yo contigo, no me meto, no te hice notificaciones ese día, no te nombro, cuento los chismes muy objetivamente. O sea, yo contigo no quiero problemas... Entonces, te lo pido, Karina, porque tú sabes que puedo llegar a ser atr3vida y no lo quiero hacer contigo, ¿listo?", fueron las palabras de advertencia de Yina Calderón.