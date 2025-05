La influencer y empresaria Mariana Zapata, examiga de Karina García, con quien se vio implicada en un triángulo amoroso, publicó un sincero mensaje luego de que reveló que no paran de preguntarle sobre La casa de los famosos Colombia 2025.

Mariana Zapata fue aspirante a La casa de los famosos Colombia, pero no logró obtener los votos suficientes para convertirse en una participante más. Sin embargo, en diferentes momentos la han mencionado por el tema de Karina García y lo que habría pasado entre ellas con el cantante reguetonero Blessd.

Entre lo más nuevo, en la nominación La Toxi costeña trajo a colación el tema y le dijo a Karina García que fue una "mala amiga" con Mariana Zapata.

No obstante, lo anterior no es todo debido a que Zapata publicó el montón de preguntas que tiende a recibir, entre ellas la cuestionan sobre la posibilidad de que haya a un 'congelado', quieren saber si la influencer ve el reality del Canal RCN, anhelan conocer su opinión sobre La Toxi costeña, entre otros más interrogantes.

Con tres millones y medio de seguidores acumulados en su perfil oficial de Instagram, Mariana Zapata rompió el silencio en torno a las preguntas en las que vinculan a Karina García, La casa de los famosos Colombia y más.

La empresaria antioqueña se desahogó, pues escribió un largo mensaje dando a conocer que agradece a Dios, no tiene interés alguno en recibir disculpas de alguien y lo importante para ella es tener amigos de verdad.

"Yo me quede con lo que la vida me tenía que enseñar y agradezco por esos maestros que Dios puso en mi camino... No estoy interesada en recibir disculpas de nadie, porque las disculpas son importantes cuando vienen de personas que genuinamente nos importan y ver desde afuera tantas cosas, solo me hace pensar en lo importante que es ser feliz, lo valioso que es tener amigos de verdad y lo inigualable que es ser transparente", escribió Zapata.