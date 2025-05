Cindy Ávila, más conocida como La Toxi costeña, recientemente estuvo en una entrevista de radio dentro de La casa de los famosos Colombia, una de las preguntas que le hicieron a la participante del reality del Canal RCN es si ella tiene algún gusto por el cantante Andrés Altafulla.

Ambos de la costa, La Toxi y Altafulla, comenzaron a tener una amistad. Sin embargo, en los últimos días la intérprete decidió finalizar su cercanía con su colega.

Entre tanto, Karina García empezó a tener un comprometido vínculo sentimental con Altafulla, mientras que, La Toxi también se alejó de la que, en su momento, compartían todos los días en La casa de los famosos Colombia.

A partir de lo anterior, en redes sociales comenzaron a esparcirse teorías como la de que, por ejemplo, a Cindy le gustaría Altafulla y por eso fue su repentino cambio de actitud.

La propuesta radial El Mañanero de La Mega ha estado presentado su programa en La casa de los famosos Colombia. Varios participantes ya han sido entrevistados y en el turno de La Toxi costeña la interrogaron respecto a Andrés Altafulla, así que la también influenciadora del Caribe reaccionó.

A La Toxi costeña le comentaron que hay teorías fuera del reality de que a ella, probablemente, le podría gustar Altafulla. Enseguida, la costeña respondió.

"No. Yo puedo tener una amistad con sin necesidad de que me guste ", confesó La Toxi costeña.

No obstante, le preguntaron sobre Karina García en torno a la posibilidad de que a la modelo le den celos cuando la costeña se acerca al cantante, aunque explicó que eso no es así.

"No, no es que yo no me pueda acercar. Yo decidí abrirme, porque si la gente ve todo, yo no le busco el lado, es al revés. Nosotros nos agradamos porque nos parecemos mucho en la forma de hablar, de los chistes, de las cosas, tenemos muchas cosas en común, pero ni él me gusta", concluyó La Toxi costeña.