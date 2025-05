La influenciadora Karina García se enteró de las polémicas declaraciones de la Dj Marcela Reyes sobre una presunta infidelidad de su exesposo B-King con la creadora de contenido.

La Dj Marcela Reyes cedió una entrevista a 'Mañana Express' donde contó que Karina García habría traicionado su amistad al involucrarse con su exesposo B-King.

"Tuve una conversación en la que me contaron cosas, que me hablaron con demasiada seguridad, con mi expareja y con mi amiga (Karina García). Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas, literal me hablaron de situaciones muy fuertes", dijo.