La influenciadora Karina García reveló si esperará al cantante Altafulla tras salir de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido fue entrevistada en 'Mañana Express' sobre su relación con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia, el cual se dio tras la convivencia entre los participantes pese a que el artista le había coqueteado principalmente a Melissa Gate, quien no le correspondió.

Karina García señaló que ella se demoró en corresponderle debido a que tenía que sentirse segura de que sí la quería en serio y no para el rato.

Ante la pregunta si lo va a esperar, indicó que sí, aclarando que, aunque no está enamorada, sí lo esperara para seguirse conociendo.

La influenciadora confesó que ambos hicieron un pacto antes de quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia para intentar seguir con su relación afuera de la competencia.

"Yo espero y aspiro que no se vaya a dejar porque allá lo tratan súper mal, es una persona increíble. Lo voy a esperar, claro, nosotros hicimos un pacto de que él se va a portar bien, vamos a ver, yo también me voy a portar juiciosa, ojalá no la embarré porque con los hombres sí soy vengativa, me la hace me las paga, con las amigas no, pero con los hombres sí", contó.