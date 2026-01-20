Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Quintero grabó su reaccionó al saber que Johanna Fadul dormiría con otro hombre en La casa de los famosos

Juanse Quintero grabó su reacción al saber que su esposa, Johanna Fadul, dormirá con otro hombre en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La decisión de Johanna Fadul que provocó la reacción de Juanse Quintero
La reacción de Juanse Quintero al saber que Johanna Fadul compartirá habitación con otro hombre. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual, en su primera semana, ha dado mucho de qué hablar, pues ya han nacido rivalidades y polémicas situaciones que tienen en el ojo del huracán a algunos participantes.

Artículos relacionados

De hecho, sin haberse estrenado el primer capítulo, los participantes ya tenían discusiones cazadas desde afuera de la competencia y por supuesto, esto tenía con todas las expectativas a los televidentes y seguidores del programa, quienes ansiaban ver la vida en vivo de los famosos.

Una de esas rivalidades desde afuera era la de Valentino y Johanna Fadul, e incluso, alcanzaron a tener un roce dentro de La casa de los famosos, pero últimamente, su comportamiento ha sorprendido a los televidentes.

Artículos relacionados

¿Cómo nació la rivalidad de Valentino y Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Desde afuera de la competencia, de hecho, no hace mucho, Valentino se despachó en contra de Johanna Fadul debido a sus palabras expresadas tras ser cuestionadas por diferentes usuarios en redes sociales.

La reacción de Juanse Quintero al saber que Johanna Fadul compartirá habitación con otro hombre
La decisión de Johanna Fadul que provocó la reacción de Juanse Quintero. (Foto:Canal RCN)

Como es de costumbre, el creador de contenido y bailarín no se quedó callado y dio su opinión, defendiendo su postura, pero claramente, se fue en contra de la actriz.

Al llegar a La casa de los famosos Colombia 2026, uno de las primeras diferencias que se sintió fue precisamente la de estos dos habitantes en mención y es que ellos dejaron claro que, no se la llevarían bien.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado con Johanna Fadul y Valentino en La casa de los famosos Colombia 2026?

Primero, en el juicio que llevó a cabo Yina Calderón, Valentino volvió a dejar clara su opinión sobre Johanna Fadul, sin embargo, en repetidas ocasiones se vieron cercanos hablando e incluso, la actriz le contó sobre la pérdida de sus bebés.

Y así mismo, en otros momentos ellos dos se veían muy cercanos hablando, pues al parecer, se dieron cuenta que sus personalidades no chocan, solo que tiene opiniones diferentes, aunque Johanna dijo que ella no quería ser cercana a su compañero.

Juanse Quintero reaccionó a la decisión de Johanna Fadul en La casa de los famosos
La reacción de Juanse Quintero que nadie esperaba tras decisión de Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Juanse Quintero de que Johanna Fadul dormirá con otro hombre en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del lunes 19 de enero, Johanna Fadul se convirtió en la segunda líder de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia e invitó a Valentino a su habitación, lo que generó una reacción inmediata de su esposo, Juanse Quintero.

El también actor y cantante, se grabó mientras veía el momento en el que su esposa invitaba a otro hombre a su habitación y reaccionó con sorpresa, pues él no quería que ella fuera cercana a su compañero, según lo que dijo en ‘Qué hay pa’ dañar’.

“Desde que no lo invite a dormir en mi casa”, fue lo que dijo Juanse mientras no disimulaba su cara de asombro por la decisión de Johanna.

“Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta no sufrió el castigo y hasta defendió su plato en La casa de los famosos La casa de los famosos

Nicolás Arrieta disfrutó de su castigo y se comió con gusto los gusanos en La casa de los famosos Colombia

Nicolás Arrieta defendió su plato de gusanos y aceptó el castigo de Johanna Fadul con mucho gusto en La casa de los famosos.

Fernando Solórzano habló sobre Lorena Altamirano Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano respondió a quienes llaman “mueble” a Lorena Altamirano en La casa de los famosos

Fernando Solórzano salió en defensa de su prometida, Lorena Altamirano, por su participación en La casa de los famosos Colombia 3: "Yo fui mueble".

Lorena Altamirano reveló cómo el Flaco Solórzano la conquistó La casa de los famosos

Lorena Altamirano reveló en La casa de los famosos cómo se conoció con Fernando ‘El Flaco’ Solórzano

Lorena Altamirano confesó en La casa de los famosos cómo se hizo novia de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano y cuántos años se llevan.

Lo más superlike

Jessi Uribe no se contuvo y así reaccionó al cambio de imagen de Ciro Quiñonez Jessi Uribe

Jessi Uribe divirtió a sus seguidores con su reacción al nuevo look de Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez sorprendió con un nuevo look tras la polémica con Giovanny Ayala, y Jessi Uribe no pudo evitar reaccionar.

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue Talento internacional

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá Ricardo Montaner

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?