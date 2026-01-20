Juanse Quintero grabó su reaccionó al saber que Johanna Fadul dormiría con otro hombre en La casa de los famosos

El pasado lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual, en su primera semana, ha dado mucho de qué hablar, pues ya han nacido rivalidades y polémicas situaciones que tienen en el ojo del huracán a algunos participantes.

De hecho, sin haberse estrenado el primer capítulo, los participantes ya tenían discusiones cazadas desde afuera de la competencia y por supuesto, esto tenía con todas las expectativas a los televidentes y seguidores del programa, quienes ansiaban ver la vida en vivo de los famosos.

Una de esas rivalidades desde afuera era la de Valentino y Johanna Fadul, e incluso, alcanzaron a tener un roce dentro de La casa de los famosos, pero últimamente, su comportamiento ha sorprendido a los televidentes.

¿Cómo nació la rivalidad de Valentino y Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Desde afuera de la competencia, de hecho, no hace mucho, Valentino se despachó en contra de Johanna Fadul debido a sus palabras expresadas tras ser cuestionadas por diferentes usuarios en redes sociales.

La decisión de Johanna Fadul que provocó la reacción de Juanse Quintero. (Foto:Canal RCN)

Como es de costumbre, el creador de contenido y bailarín no se quedó callado y dio su opinión, defendiendo su postura, pero claramente, se fue en contra de la actriz.

Al llegar a La casa de los famosos Colombia 2026, uno de las primeras diferencias que se sintió fue precisamente la de estos dos habitantes en mención y es que ellos dejaron claro que, no se la llevarían bien.

Artículos relacionados La casa de los famosos Johanna Fadul es la nueva líder en La casa de los famosos y se llevó a Valentino al cuarto

¿Qué ha pasado con Johanna Fadul y Valentino en La casa de los famosos Colombia 2026?

Primero, en el juicio que llevó a cabo Yina Calderón, Valentino volvió a dejar clara su opinión sobre Johanna Fadul, sin embargo, en repetidas ocasiones se vieron cercanos hablando e incluso, la actriz le contó sobre la pérdida de sus bebés.

Y así mismo, en otros momentos ellos dos se veían muy cercanos hablando, pues al parecer, se dieron cuenta que sus personalidades no chocan, solo que tiene opiniones diferentes, aunque Johanna dijo que ella no quería ser cercana a su compañero.

La reacción de Juanse Quintero que nadie esperaba tras decisión de Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Juanse Quintero de que Johanna Fadul dormirá con otro hombre en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del lunes 19 de enero, Johanna Fadul se convirtió en la segunda líder de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia e invitó a Valentino a su habitación, lo que generó una reacción inmediata de su esposo, Juanse Quintero.

El también actor y cantante, se grabó mientras veía el momento en el que su esposa invitaba a otro hombre a su habitación y reaccionó con sorpresa, pues él no quería que ella fuera cercana a su compañero, según lo que dijo en ‘Qué hay pa’ dañar’.

“Desde que no lo invite a dormir en mi casa”, fue lo que dijo Juanse mientras no disimulaba su cara de asombro por la decisión de Johanna.