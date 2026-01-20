Hijo de reconocido exfutbolista se pronunció acerca del distanciamiento con sus padres: ¿rompió lazos?

En las últimas horas, miles de internautas se han sorprendido con las inesperadas declaraciones que hizo el hijo de reconocido futbolista en sus redes sociales acerca del distanciamiento que tiene con sus padres.

Según reveló en sus redes sociales, mediante un comunicado oficial se refleja que atravesó difíciles momentos a nivel emocional en los que guardó silencio durante años tras la “apariencia” que tenían sus padres con la imagen pública.

¿Quién es el hijo del reconocido futbolista que se distanció de sus padres?

El nombre de Brooklyn Beckham, hijo de uno de los exjugadores de fútbol más destacados del mundo, es David Beckham ,quien ha tenido una relación sentimental desde hace varios años con Victoria Beckham, la madre de sus hijos.

Hijo de David y Victoria Beckham rompió lazos con ellos. | AFP: Valey Haceh

Además, Brooklyn se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras realizar varias confesiones acerca de los difíciles momentos por los que tuvo que atravesar en su pasado a causa de la imagen que tenían sus padres con los medios públicos.

¿Cuál es la razón por la que el hijo de David Beckahm rompió todo tipo de relación con sus padres?

Cabe destacar que uno de los hijos de David Beckham que mayor influencia ha adquirido en las plataformas digitales es Brooklyn Beckham, quien se ha destacado por ser modelo, fotógrafo, actor y creador de contenido.

¿Por qué Brooklyn Beckham rompió lazos con sus padres? | AFP: Jon Kopaloff

Así también, el influenciador ha dividido múltiples comentarios mediante las plataformas digitales tras compartir un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 16 millones de seguidores, diversas confesiones acerca de los difíciles momentos que ha atravesado con sus padres, expresando lo siguiente:

“He permanecido en silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por mí mismo por primera vez en mi vida”, agregó Brooklyn.

En el comunicado se evidencia que toda la vida ha estado bajo las narrativas de prensa y, también, ha vivido momentos de tensión en los que se ha quebrado de manera emocional:

“Mis padres han estado intentando incansablemente arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no se ha detenido. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por llevar su diseño, obligándola a encontrar urgentemente otro vestido”, señaló Brooklyn.

Así también, el joven compartió otra serie de hechos incómodos que vivió con sus padres, en los que prefirió tomar distanciamiento de ellos para buscar tranquilidad junto a su pareja. Por ello, tomará acciones legales al respecto.