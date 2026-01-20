Manuela Gómez se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia por inesperada confesión que le hizo a Sara Uribe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué razón Manuela Gómez se quebró en llanto? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han dividido múltiples comentarios en las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, las celebridades han generado una ola de comentarios por las estrategias que han llevado a cabo dentro de la casa más famosa del país, en la que se han visto alianzas, diferencias y emociones encontradas.

Por esta razón, Manuela Gómez, una de las participantes, acaparó la atención al quebrarse en llanto durante una conversación que tuvo con Sara Uribe.

¿Cuál fue la razón por la que Manuela Gómez se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Manuela Gómez tuvo una conversación con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia en la que compartieron su perspectiva de todos los acontecimientos que han vivido durante su primera semana en la competencia.

Esto le confesó Manuela Gómez a Sara Uribe. | Foto: Canal RCN

Además, Manuela se quebró en llanto al ver que está próxima a cumplir años y, también, por todas las responsabilidades que tiene en la actualidad, en especial, por el crecimiento de su hija, expresando lo siguiente:

“Tengo un montón de cargas. A mí, la verdad, nunca me ha gustado mi corazón, pero sin mi hija, es difícil. Me da temor que cuando salga, no se acuerde de mí. De pronto se olvida de mí porque está pequeña al dejar de verme”, agregó Manuela.

Durante la conversación que Manuela tuvo con Sara, le confesó que tiene algunas responsabilidades en la actualidad, pero que debe llevar en alto todo su talento al ser parte de la competencia.

¿En qué otro reality del Canal RCN participaron Manuela Gómez y Sara Uribe?

Cabe destacar que una de las creadoras de contenido digital con mayor influencia del país es Manuela Gómez, quien se ha dado a conocer por la cercanía que tiene con sus seguidores y, también, por participar en ‘Protagonistas de Nuestra tele’.

¿En qué otro reality del Canal RCN estuvieron Manuela Gómez y Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

Así también, Sara Uribe, quien es una reconocida presentadora e influenciadora, también adquirió gran popularidad al participar en ‘Protagonistas de Nuestra tele’, en la que se ganó una de las temporadas.

