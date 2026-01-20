El Flaco Solórzano respondió a quienes llaman “mueble” a Lorena Altamirano en La casa de los famosos

El actor Fernando Solórzano se pronunció en defensa de Lorena Altamirano luego que en redes y en La casa de los famosos Colombia algunos la calificaran como “mueble”, un término que suele usarse para señalar a los participantes con bajo protagonismo en el reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Cómo respondió El Flaco Solórzano a las personas que tildan de 'mueble' a Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista en Buen día, Colombia, el actor decidió hablar sobre la participación de su prometida en La casa de los famosos Colombia, en donde aprovechó para referirse a los comentarios negativos que han circulado en redes sobre el rol de la actriz dentro del reality.

El actor cuestionó que se reduzca la participación de un concursante únicamente a los conflictos o a la exposición constante frente a las cámaras, y señaló que no todos los participantes viven el juego de la misma manera.

Según expresó, Lorena ha optado por una postura más reservada, lo que no significa falta de contenido ni de aporte dentro de la convivencia.

Ella es una mujer tranquila, está siendo lo que es ella.

El Flaco Solórzano cuestionó el término de 'mueble' que se está usando contra su prometida y que en su momento se uso en su contra, asegurando que él también lo había sido en su momento en la segunda temporada.

Yo fui un mueble tremendo, entonces yo siempre he querido hacer una discusión de ¿qué es un mueble? Entonces era mueble porque yo no armaba lío, la gente le dice a mueble al que no está en el problema y lanzando pullas.

Fernando Solórzano habló de los comentarios negativos en contra de Lorena Altamirano. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Productor de Yeison Jiménez se pronunció sobre la psicofonía en su en vivo

¿Cómo se ha sentido El Flaco Solórzano con la participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia?

El actor explicó que conoce de primera mano la presión emocional que se vive en el encierro y también aseguró que ha sufrido al ver todo lo que ha tenido que vivir su pareja.

Yo llevó 10 días sufriendo , todo el tiempo están pasando cosas, la nominación, el posicionamiento, me acordaba de todo lo que a uno le pasa por la cabeza.

Solórzano también mencionó un problema de salud que atravesó Altamirano días antes a su ingreso a La casa de los famosos Colombia, algo que le ha generado preocupación.

Está bien, tuvo un inconveniente, ella estaba tranquila, le da una sinusitis, terrible, cuando le escucho la voz, digo Dios mío.

Fernando Solórzano expresó su apoyo a Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Frente al apoyo que ha recibido Lorena tras ser la segunda con más votos en la primera eliminación, el actor aseguró que sus seguidores le estaban demostrando su apoyo y que también una gran parte de los televidentes y seguidores del programa empezaban a tomarle cariño por su personalidad tranquila y sincera.

Fernando dejó claro que seguirá moviendo sus redes para apoyar a su pareja, pero dejó claro que ella misma logrará conquistar a todos así como lo conquistó a él.