Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue

Presentadora rompió el silencio en las últimas horas durante un programa en directo que padece de cáncer y cómo lo enfrenta.

María Camila Arteaga
Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue
¿Quién es la presentadora que anunció que padece de cáncer? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, una reconocida presentadora se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmar que fue diagnosticada de cáncer hace más de un año, según le anunciaron especialistas médicos.

Además, la noticia fue revelada durante una transmisión en directo en el programa internacional en el que trabaja la presentadora, donde abrió su corazón con los televidentes en directo.

¿Quién es y cómo anunció la presentadora en un programa en directo que fue diagnosticada de cáncer?

El nombre de Brenda Mejía se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras hablar públicamente que enfrenta una enfermedad hace un poco más de un año.

Recientemente, Brenda habló públicamente en el programa de República Dominicana de ‘Telemicro’, que ha enfrentado varias adversidades a nivel personal, en especial por ser diagnosticada de cáncer, expresando las siguientes palabras:

“El 2025 fue para mí un año muy difícil porque tenía muchos síntomas que desconocía, entonces, me hice un montón de exámenes tras un sangrad# inusual que tuve el año pasado. Entonces, yo no era constante y el út3ro mío está muy alto. Hasta que ya seis meses después, me hacen una biopsia y ahí determinan que tenía algo más”, agregó Brenda.

¿Cómo le diagnosticaron el cáncer a Brenda Mejía hace unas semanas?

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue
Así anunció Brend Mejía que tiene cáncer. | Foto: Freepik

Durante la reciente emisión del programa de ‘Telemicro’, Brenda confesó que detectó extraños comportamientos a nivel físico tras varios síntomas que detectó a tiempo.

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue
Así fue diagnosticada Brenda Mejía del cáncer. | Foto: Freepik

Por esta razón, Brenda reveló que luego de varios exámenes que le hicieron los especialistas médicos, le diagnosticaron cáncer cervicouterino, detallando lo siguiente:

“Después de la biopsia, el 17 de noviembre, la doctora me dio la noticia en que tengo cáncer cervicouterino. Entonces, de ahí para acá llevo 25 radioterapias, seis quimioterapias y aquí seguimos de pie”.

Desde luego, Brenda se ha convertido en fuente de inspiración para sus seguidores, colegas de trabajo y allegados, demostrando que ha seguido todos los tratamientos médicos y con todos sus proyectos a nivel personal y profesional, demostrando ser una distinguida comunicadora social y humorista, donde ha fusionado todo su talento en el programa internacional en el que trabaja.

