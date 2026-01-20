Nicolás Arrieta disfrutó de su castigo y se comió con gusto los gusanos en La casa de los famosos Colombia

La primera semana de La casa de los famosos Colombia 2026 ha dado mucho de qué hablar, pues desde el día uno empezó a desarrollarse ciertas diferencias dentro de la competencia y tras el primer posicionamiento de la temporada, se destaparon varias rivalidades.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Desde el pasado lunes 12 de enero, día en el que se estrenó esta tercera temporada, ha habido participantes que han destacado más que otros, pero por supuesto, esto se debe a sus diferentes personalidades y Nicolás Arrieta es uno de los habitantes que genera ruido en redes sociales.

El creador de contenido ha sorprendido no solo a los televidentes y seguidores del programa, sino a sus compañeros, quienes no esperaban que él pudiera llevársela bien con todos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

¿Cómo ha sorprendido Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta es uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 que más ha generado expectativas con su personalidad, pues se sabía desde afuera que no es una persona fácil, ya que es muy libre y hace lo que quiere.

Nicolás Arrieta se tomó con humor su castigo y se comió los gusanos sin problema. Foto: Canal RCN)

Definitivamente nadie se equivocó, pero la sorpresa, es que es una persona que se la lleva bien con sus compañeros y que, además, todo lo que opina viene desde el conocimiento, dejando ver que es un hombre bastante brillante.

De hecho, el creador de contenido tuvo una conversación con Campanita, en donde él le decía que estaba prevenido con su personalidad, pero Nicolás dijo que desde su casa le enseñaron a ser servicial con las personas.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Línea de vida de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos; habló de sus excesos

¿Cuáles han sido los mejores momentos de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta es uno de los participantes más comentados por el público de La casa de los famosos Colombia 2026 ya que su personalidad es bastante divertida, sale con apuntes genuinos y ante todo tiene una respuesta.

Nicolás Arrieta no sufrió el castigo y hasta defendió su plato en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, los televidentes del programa dicen que no es un habitante fácil para el jefe, ya que sus castigos los disfruta y así fue la noche que pasó en el calabozo, en donde dio bastante contenido y hasta recibió la visita de la mayoría de sus compañeros.

¿Nicolás Arrieta se comió los gusanos que le dio Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026?

Lo que se esperaba que fuera in castigo para Valentino y Nicolás Arrieta, resultó ser un momento divertido, ya que ellos se comieron el castigo de Johanna Fadul sin asco y hasta Nicolás defendió sus platos, diciéndole a sus compañeros que no tocaran su comida.

En los videos se ve que los creadores de contenido hasta disfrutaron comiendo lo que había en los platos y gasta revelaron que no era un castigo para ellos.