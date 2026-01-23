Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde salvó a Lorena en La casa de los famosos, así quedó la placa

Así quedó la placa tras la salvación de Juanse Laverde a Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juanse laverde salvando en la casa de los famosos
Juanse movió la placa de nominación en La casa de los famosos/Canal RCN

El cantante Juanse Laverde se ganó el poder de la salvación en La casa de los famosos Colombia luego de una prueba contra el influenciador Tebi Bernal.

¿Cómo usó Juanse Laverde su salvación en La casa de los famosos Colombia este 23 de enero?

El artista le ganó primero a sus compañeros la prueba de salvación este jueves 22 de enero para luego competir contra el creador de contenido Tebi Bernal, a quien también le ganó la prueba que les puso El Jefe.

juanse laverde con poder de salvacion en la casa de los famosos

El joven tuvo tiempo para pensar su decisión, pues según detalló en varias ocasiones no sabía si usar dicho poder en él mismo o con alguno de sus compañeros.

En la gala de este viernes 23 de enero, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron al cantante qué decisión había tomado y señaló que optó por salvar a Lorena Altamirano.

Destacó que, quizás en una decisión que muchos de sus compañeros no tomaría y con la voz entrecortada pidió perdón a sus seguidores si creen que está tomando una decisión errada, pero señaló que era lo que le indicaba su corazón.

¿Quiénes quedaron en la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia este 25 de enero?

Con esta salvación, quienes luchan para no salir de la competencia son Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Marilyn Patiño, Sara Uribe, Juan Palau, Juanse Laverde y Alexa, esta última quien entró recientemente tras el poder que se ganó Eidevin al contestar el teléfono.

juanse salva en la casa de los famosos

Por ahora, los famosos que están en riesgo deberán enfrentarse a decirse varias verdades en el bruch durante la mañana del domingo 25 de enero para luego conocerse quién saldrá del juego.

Cabe destacar que, todavía hay en juego otra salvación, pues el sexto poder del teléfono estará presente este sábado y quien conteste tendrá el poder de sacar a alguien de la placa de nominación.

Por ahora, los participantes siguen analizando el juego, haciendo alianzas, enemigos y disfrutando de esta gran experiencia con la que han cautivado a varios fanáticos del programa, que no paran de comentar las decisiones y opiniones de los participantes en redes sociales.

