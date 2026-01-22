Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde ganó la prueba de salvación en La casa de los famosos

Juanse Laverde logró ganarse la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia.

juanse gana en la casa de los famosos colombia
Juanse ganó la prueba de salvación contra Tebi Bernal/Canal RCN

Juanse Laverde ganó la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombialuego de competir contra Tebi Bernal.

¿Cómo fue la primera prueba de salvación de este 22 de enero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes se le midieron a la segunda prueba de salvación donde todos compitieron a excepción de la actriz Johanna Fadul, líder de la semana y Tebi Bernal, quien le quitó el poder de luchar por la salvación a la actriz luego de ganarse dicho beneficio al contestar el teléfono.

tebi bernal con poder de salvacion en la casa ed los famosos

Los famosos tuvieron que demostrar sus habilidades de concentración, precisión y buen pulso.

La dinámica consistió en guiar una pelota a lo largo de un sistema de repisas inclinadas, controlando el mecanismo con ambas manos para lograr que descienda, nivel por nivel, hasta llegar a la base.

El ganador era el primero en lograr encestar tres pelotas, dando como ganador Juanse Laverde.

¿Cómo fue la prueba de Juanse Laverde y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 22 de enero junto a la presentadora Carla Giraldo, Juanse Laverde y Tebi Bernal compitieron por el poder de la salvación en La casa de los famosos Colombia.

juanse gana salvacion en la casa de los famosos

La prueba consistió en que los famosos debían ir añadiendo por turno una ficha en un cuadro y a quien se le saliera una de sus fichas primero quedaba eliminado.

El participante que logró ganar la prueba de salvación fue Juanse Laverde, quien se mostró muy feliz con el resultado debido a que está en riesgo de salir del juego.

Tebi Bernal se dejó ver un poco bajo de ánimo, pues él está en placa de nominación y quería salvarse.

Es importante señalar que, dicho beneficio lo podrá utilizar este viernes 23 de enero, donde revelará el nombre de quien sacará de la placa de nominación, que podría tratarse de él mismo.

Cabe destacar que, este domingo 25 de enero será la fecha en la que conoceremos al segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia luego de que la primera hubiera sido la influenciadora Luisa Cortina.

