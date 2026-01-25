Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con Alexa Torrex: "Me besó cuando tenía 14 años"

Juanse Laverde aprovechó el brunch de La casa de los famosos para revelar lo que presuntamente hizo una de sus compañeras cuando era pequeño.

Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años"
En el más reciente brunch de La casa de los famosos Colombia los nominados se sacaron algunos trapitos al sol. Sin embargo, hubo dos personas que destacaron por los fuertes confrontamientos que protagonizaron en la mesa.

Se trata del cantante Juanse Laverde y la también cantante Alexa Torrex quienes trajeron al presente algunos problemas de su pasado que se prestaron para malinterpretaciones y situaciones que hoy afectan su convivencia en el reality.

Juanse reveló que Alexa porque le parecía una persona falsa e hipócrita. Igualmente, la cucuteña dijo que quería que él fuera quien saliera esta noche del reality
¿Por qué Juanse Laverde acusó a Alexa Torrex de haberse "aprovechado" de él?

En medio de la dinámica, cada nominado debía responder cuál famoso quisiera que abandonara el programa y por qué. Juanse reveló que Alexa porque le parecía una persona falsa e hipócrita. Igualmente, la cucuteña dijo que quería que él fuera quien saliera esta noche del reality, porque le encantaba victimizarse y acomodar las historias a su favor.

Ante esto, Juanse reaccionó con una situación del pasado que dejó muy sorprendidos a todos: "Si a ustedes un niño de 14 años se arrima a pedirles un beso, ¿ustedes se lo dan? Yo era un niño".

Alexa Torrex explicó cómo se dio su beso con Juanse cuando él tenía 14 años

Tras las afirmaciones del también tiktoker, Alexa aclaró que cuando eso pasó, no era Juanse el único que no estaba en sus cinco sentidos y que no lo hizo con la intención con la que el joven lo cuenta. Según su relato, correspondió a un momento de copas donde, a manera de juego, se dieron un beso.

Cerró dejando claro que ella no era una "vieja verde" como querían hacerla ver, que no tenía ningún sentimiento hacia su compañero y que afuera tenía una pareja que amaba y respetaba. Además, recordó que en su pasado, fue un gran apoyo para Juanse, aunque él ahora no lo quiera reconocer.

Alexa explica lo que realmente pasó con Juanse cuando era joven
