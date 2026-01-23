Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul habla sin filtros de Sara Uribe y sorprende con su confesión: “tanto silencio”

Johanna Fadul habló sin filtros sobre sus compañeros y reveló lo que realmente piensa sobre Sara Uribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Johanna Fadul revela lo que realmente piensa sobre Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul destapa lo que piensa de Sara Uribe y sacude La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Johanna Fadul aprovechó su espacio como líder de la semana para hablar sin filtros sobre lo que piensa de algunos de sus compañeros, tras dos semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre sus compañeros de La casa de los famosos Colombia?

Sobre Beba, aseguró que es una “balanza” en el que elogió su lado positivo, al que describió como una persona amable, bondadosa, generosa y preocupada por los demás; sin embargo, señaló que también tiene un lado explosivo muy negativo.

De Marilyn, comentó que es muy generosa dentro de la casa y siempre está dispuesta a dar y servir, aunque en ocasiones puede resultar incómoda.

En cuanto a Sara, explicó que la percibe como una dama y que, aunque no había hablado mucho con ella, su silencio constante no le genera confianza.

“No sé qué tanto se pueda confiar o si sea leal”, dijo mientras se refería a su cercanía con Manuela.

Sobre Sofía Jaramillo, la describió como una persona serena y tranquila, una buena amiga, pero confesó que hay actitudes que le chocan, especialmente su necesidad de control y el rol que asume en la cocina.

¿Qué opinó Johanna Fadul sobre Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

De Campanita, dijo que le parece una persona muy linda, aunque siente que guarda algo. “Es bella persona, pero siento que se reserva mucho”, afirmó.

Al referirse a Juanda Caribe, aseguró que le parece chévere y que disfruta de su comedia, aunque considera que tiene un genio fuerte.

Finalmente, habló de Nico, entre risas, diciendo que “está y no está”. Señaló que suele ser duro con los demás, pero que dentro del juego ha demostrado ser atento, caballeroso y buen parche.

Además, confesó que admira la seguridad que él proyecta y que le gustaría tener algo de eso.

Johanna Fadul en su conversación con ella misma en el cuarto del líder, también dijo que hasta el momento su convivencia ha sido buena y que se siente feliz de estar en La casa de los famosos Colombia.

