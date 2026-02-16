Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jay Torres se conectó a La casa de los famosos tras ser eliminado: dedicó mensaje a Mariana Zapata

Jay Torres se convirtió en el reciente eliminado de La casa de los famosos y regresó para hablar por última vez con los participantes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras su eliminación, Jay Torres se conectó nuevamente a La casa de los famosos
Tras su eliminación, Jay Torres se conectó nuevamente a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 15 de febrero se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en la que el actor y cantante Jay Torres quedó fuera de la competencia de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor cantidad de votos.

¿Cuál fue el porcentaje que Jay Torres obtuvo y que lo dejó por fuera de La casa de los famosos Colombia?

Luego de una extensa jornada de votaciones en la que el público votó por su favorito para que este no fuera eliminado de la competencia se dio a conocer que Jay Torres era el participante de debía dejar La casa de los famosos Colombia.

Así fue la conexión de Jay Torres con La casa de los famosos tras su eliminación
Así fue la conexión de Jay Torres con La casa de los famosos tras su eliminación. (Foto Canal RCN).

Vale la pena recordar que Torres se encontraba en Placa junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin, quienes lograron conservar su lugar dentro de la competencia, al menos, por una semana más al obtener los siguientes porcentajes de votación:

  • Manuela Gómez: 28,68 %
  • Eidevin López: 20.17 %
  • Alejandro Estrada: 16,57 %
  • Beba de la Cruz: 13.11%
  • Juan Palau: 7.75 %
  • Maiker Smith: 7.18 %
  • Jay Torres: 6.55 %

¿Qué dijo Jay Torres en su regreso temporal a La casa de los famosos Colombia?

Ahora bien, como es costumbre tras una eliminación en La casa de los famosos Colombia, los participantes que son eliminados regresan al día siguiente para poder hablar por última vez con sus excompañeros por medio de la pantalla, eso sí, tras obtener un panorama amplío de sus reacciones a su eliminación.

Uno a uno, Torres se dirigió a sus excompañeros para recordarles lo mucho que los aprecia, así como también se refirió a la actual polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torres tras el congelado en el que el esposo de la cantante se dirigió al presentador.

Ante esto, el republicano le pidió a Juanda que siguiera representando a la costa, mientras que a Alexa le aconsejó tomar todo con más calma al mencionarle que en efecto había “botado el chupo”.

Jay Torres, reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia.
Jay Torres, reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Así mismo aclaró a Campanita la razón por la que lo dejó en Placa siendo esta su inesperado posicionamiento antes de que se diera a conocer que él seria el eliminado de la semana.

En cuanto a Mariana Zapata, Jay Torres no dudó en recordarle su invitación a Puerto Rico: “Mariana sabes te quiero mucho, tú eres muy especial no cambies, por favor, con toda. Te espero en Puerto Rico para el bailecito”

