Jay Torres reveló cómo es su relación con Sara Uribe: "menos que novios, más que amigos"

Jay Torres habló sobre sus sentimientos hacia Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

Sara Uribe y Jay Torres aumentan sospechas de romance/Canal RCN

El cantante Jay Torres reveló en La casa de los famosos Colombia lo importante que es la presentadora Sara Uribe en su vida.

¿Qué dijo Jay Torres sobre Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

El artista, se encontraba en el loft luego de haber sido expulsado por Tebi Bernal, quien se ganó dicho poder.

jay torres y sara uribe tuvieron romance

En dicho lugar habló a las cámaras sobre su relación con Sara Uribe dando a conocer que se involucraron sentimentalmente y gracias a ello guardan un gran cariño entre ambos.

"Sara Uribe es el verdadero significado de 'real hasta la muerte' porque ella ha sido una gran persona conmigo. Fuimos menos que novios y más que amigos, con eso se resume la vuelta y el que se meta con Sara vamos a guayar", dijo.

Tras sus declaraciones, la presentadora Carla Giraldo decidió cuestionarlo al respecto durante la gala de este jueves 15 de enero.

¿Jay Torres quiere a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

El puertorriqueño indicó que siempre la va a querer y que se ha lo ha expresado constantemente a la paisa.

jay torres defiende a sara uribe

"Siempre hubo gusto, yo la quiero, la amo, la adoro. Yo la voy a defender cuando sea, ella lo sabe, sabe que yo la quiero mucho. Eso es recíproco 100%, no hay duda alguna", agregó.

Ver desde el minuto 2:28:

¿Cómo fue el reencuentro de Jay Torres con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Jay Torres se sometió a votación del público para saber si regresaba o no a la competencia y volvió a entrar, por lo que tuvo un emocionante reencuentro con sus compañeros, en especial con Sara Uribe, quien se mostró bastante afectada tras su expulsión.

Ambos se abrazaron y ella bailó tras su regreso; además de preguntarle cómo se sentía por volver y él le confesó que estaba feliz de regresar.

Por ahora, miles de fanáticos en redes sociales están a la expectativa de que pueda surgir nuevamente un romance entre ellos tras su cercanía y buena relación en la competencia.

