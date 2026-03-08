En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras la reciente fiesta que ocurrió el pasado 7 de marzo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en el que la agrupación de ‘Hombres a la plancha’, fueron los invitados especiales.

Además, la presentación de Hombres a la plancha causó revuelo dentro de la competencia, en especial, por un comentario que le hizo Beba a Mariana Zapata al decirle que Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, le había escrito en sus redes sociales antes de que iniciara el reality.

Con base en esto, muchos internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras la reciente aparición de Andrés Gómez, esposo de Beba, en sus redes sociales.

¿Cuál fue el comentario que Beba le dijo a Mariana Zapata sobre Juanse Quintero en La casa de los famosos Colombia?

Tras la reciente invitación de Hombres a la Plancha en La casa de los famosos Colombia, internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras su aparición en la reciente fiesta.

¿Qué le dijo Beba a Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Desde luego, uno de los momentos que más división de opiniones ha tenido fue cuando tras la presentación de Hombres a la plancha, fue cuando Beba, una de las participantes de la competencia, tuvo una conversación con Mariana Zapata, a quien le aseguró que Juanse Quintero le habría escrito en el pasado.

Estas palabras han generado un gran debate en redes sociales tras el reciente video que compartió Johanna Fadul en sus redes sociales, preguntándole a Juanse Quintero si le escribió o no a Beba en el pasado.

¿Cómo reapareció Andrés Gómez, esposo de Beba en las redes sociales tras comentario de Beba con Juanse Quintero?

A raíz de los recientes comentarios de Beba hacia Juanse Quintero, miles de navegantes se han preguntado acerca de si el esposo de la influenciadora se ha pronunciado en redes.

Sin embargo, Andrés Gómez, esposo de Beba no ha dicho nada al respecto, pero, reapareció hace pocas horas en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo una atlética foto deportiva en el gimnasio, diciendo: “se vienen cositas”.