Equipo de Yuli responde a señalamientos de Mariana Zapata tras la salida de Maiker

Luego de que el camión de la mudanza se llevara a Maiker, Mariana Zapata reaccionó a su salida y se fue contra Yuli Ruiz por el tema del “más mueble” de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata tras la salida de Maiker de La casa de los famosos Colombia?

Por votación del público, Maiker dejó la casa más famosa, generando una ola de reacciones entre sus compañeros. Algunos expresaron su molestia, especialmente los del cuarto Calma, mientras otros comenzaron a hacer teorías porque no entendían la razón de su salida.

En el caso de Mariana Zapata, expresó su inconformidad ante las cámaras y, aunque intentó no hacerlo, aseguró que para ella quien debía salir por “mueble” era Yuli Ruiz.

Como bien se conoce, Mariana ha tenido varios inconvenientes con Yuli. Al inicio, le dijo que había ingresado por pagar bots y luego han tenido desacuerdos en las dinámicas de etiquetas.

Mariana Zapata reacciona a eliminación de Maiker y el equipo de Yuli le respondió. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, Mariana la calificó de “mueble” y señaló que el único contenido que hacía era el oficio en la casa, mientras que Yuli le respondió que, si era así, al menos ella hacía oficio.

Tras los desacuerdos por la salida de Maiker, quien para muchos habitantes hacía varias actividades dentro de la casa, Mariana expresó su molestia contra Yuli.

¿Qué reacción tomó la cuenta de Yuli tras las palabras de Mariana?

Mariana se refirió nuevamente a Yuli como “mueble” y expresó: “Dios, cuídame la lengua”, pero segundos después dijo: “¿Saben por qué no salió? Por los bots”, asegurando que por eso no iba a salir nunca.

Ante esto, la cuenta de Yuli, que es manejada por su equipo mientras ella permanece dentro de la casa, publicó un video en tono burlón en el que respondieron a sus palabras.

Para acompañar el clip escribieron: “Solo necesito una sola palabra para dejarlas heridas y regadas como la mata de maracuyá. Y eso que no hablo mucho…”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Uno de ellos decía: “Acá le damos publicidad gratis”.

Otro fue el de Marilyn Patiño, quien defendió a su amiga Yuli: “Amiga, que crean lo que quieran defiéndete, amor mío”.