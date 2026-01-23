Enfrentamiento entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño “llegó” a Caso Cerrado: así fue el momento

Las primeras dos semanas de La casa de los famosos Colombia han estado cargadas de tensión, alegría y tristeza. En los primeros días, ya se han vislumbrado grupos, rivales y choques en medio de la convivencia.

¿Cómo se ven Mariana Zapata y Marilyn Patiño, de La casa de los famosos, en Caso Cerrado?

Uno de los primeros enfrentamientos de esta temporada 3 fue el protagonizado por Mariana Zapata y Marilyn Patiño. El momento ya se viralizó en redes sociales y causó mayor sensación luego de que fuera recreado al estilo Caso Cerrado.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Bajo la atenta mirada de la doctora Polo, se muestra el momento en que Mariana confronta a Marilyn y le reclama por haber hecho señalamientos contra ella; además, le niega que haya ido a Dubái.

Mariana Zapata le reclamó a Marilyn Patiño por un comentario que hizo la actriz antes de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Mariana hizo énfasis en algo que Marilyn había dicho en un debate previo al arranque de La casa de los famosos. Zapata le aclaró que no tiene “proveedores ni patrocinadores”; sin embargo, Patiño le dijo “mentirosa”.



El video, aunque cargado de tensión, también desató risas entre los internautas. Algunos tomaron posición y respaldaron a Mariana, por lo que le pidieron pruebas a Marilyn.

¿Cuál es la estrategia de Mariana Zapata para La casa de los famosos Colombia?

En una conversación con Jay Torres, Mariana Zapata habló de su estrategia para La casa de los famosos Colombia. La empresaria y creadora de contenido afirmó que se ha mantenido cautelosa, pero en cualquier momento sacará a relucir lo que realmente planeó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

Mariana también se refirió a los sentimientos que ha experimentado y expresó que no se arrepiente de nada, mucho menos de las veces que ha llorado.

Llorar no está mal, no demuestra nada. No estoy llorando porque esté ahí (en la placa) porque tenga miedo de irme. Yo no estoy estresada por eso. Yo me he aguantado, muchas cosas

Mariana Zapata reveló que sí tiene una estrategia para La casa de los famosos.

Mariana, cabe destacar, alcanzó a tener un roce con Luisa Cortina, quien, al ser eliminada, la dejó nominada. En su momento, Cortina la tildó de “hipócrita”.

¿Mariana Zapata fue novia de un jugador de la Selección Colombia?

Otro llamativo momento de Mariana en medio de la competencia fue cuando confesó que tuvo un romance con un reconocido futbolista que, incluso, ha hecho parte de la Selección Colombia.

Esta historia de amor, sin embargo, no terminó de la mejor manera, pues la mujer descubrió que el deportista tenía esposa y nunca había tenido la intención de separarse de ella.

"Me dijo que él ya se estaba divorciando yo le decía que no le creía porque todos los que dicen eso es mier** y me mostró que había firmado el divorcio, me contó todo lo que había pasado con ella”.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata reveló que quiere destapar su estrategia en La casa de los famosos: “He aguantado”

La revelación causó mucho revuelo en redes sociales. Varios empezaron a preguntarse quién sería la persona de la que habla ella. En sus palabras, la celebridad contó que cuando estaba con él vivieron un tiempo en Argentina.