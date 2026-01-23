Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Enfrentamiento entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño “llegó” a Caso Cerrado: así fue el momento

El momento en que Mariana Zapata confronta a Marilyn Patiño fue recreado al mejor estilo de Caso Cerrado.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Marilyn Patiño y Mariana Zapata no se la llevan tan bien en La casa de los famosos.
El choque entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño fue recreado en el famoso programa Caso Cerrado. Fotos: RCN

Las primeras dos semanas de La casa de los famosos Colombia han estado cargadas de tensión, alegría y tristeza. En los primeros días, ya se han vislumbrado grupos, rivales y choques en medio de la convivencia.

¿Cómo se ven Mariana Zapata y Marilyn Patiño, de La casa de los famosos, en Caso Cerrado?

Uno de los primeros enfrentamientos de esta temporada 3 fue el protagonizado por Mariana Zapata y Marilyn Patiño. El momento ya se viralizó en redes sociales y causó mayor sensación luego de que fuera recreado al estilo Caso Cerrado.

Artículos relacionados

Bajo la atenta mirada de la doctora Polo, se muestra el momento en que Mariana confronta a Marilyn y le reclama por haber hecho señalamientos contra ella; además, le niega que haya ido a Dubái.

Mariana Zapata dejó claro que no le gustó lo que Marilyn Patiño dijo de ella.
Mariana Zapata le reclamó a Marilyn Patiño por un comentario que hizo la actriz antes de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Mariana hizo énfasis en algo que Marilyn había dicho en un debate previo al arranque de La casa de los famosos. Zapata le aclaró que no tiene “proveedores ni patrocinadores”; sin embargo, Patiño le dijo “mentirosa”.


El video, aunque cargado de tensión, también desató risas entre los internautas. Algunos tomaron posición y respaldaron a Mariana, por lo que le pidieron pruebas a Marilyn.

¿Cuál es la estrategia de Mariana Zapata para La casa de los famosos Colombia?

En una conversación con Jay Torres, Mariana Zapata habló de su estrategia para La casa de los famosos Colombia. La empresaria y creadora de contenido afirmó que se ha mantenido cautelosa, pero en cualquier momento sacará a relucir lo que realmente planeó.

Artículos relacionados

Mariana también se refirió a los sentimientos que ha experimentado y expresó que no se arrepiente de nada, mucho menos de las veces que ha llorado.

Llorar no está mal, no demuestra nada. No estoy llorando porque esté ahí (en la placa) porque tenga miedo de irme. Yo no estoy estresada por eso. Yo me he aguantado, muchas cosas

Mariana Zapata es participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata reveló que sí tiene una estrategia para La casa de los famosos.

Mariana, cabe destacar, alcanzó a tener un roce con Luisa Cortina, quien, al ser eliminada, la dejó nominada. En su momento, Cortina la tildó de “hipócrita”.

¿Mariana Zapata fue novia de un jugador de la Selección Colombia?

Otro llamativo momento de Mariana en medio de la competencia fue cuando confesó que tuvo un romance con un reconocido futbolista que, incluso, ha hecho parte de la Selección Colombia.

Esta historia de amor, sin embargo, no terminó de la mejor manera, pues la mujer descubrió que el deportista tenía esposa y nunca había tenido la intención de separarse de ella.

"Me dijo que él ya se estaba divorciando yo le decía que no le creía porque todos los que dicen eso es mier** y me mostró que había firmado el divorcio, me contó todo lo que había pasado con ella”.

Artículos relacionados

La revelación causó mucho revuelo en redes sociales. Varios empezaron a preguntarse quién sería la persona de la que habla ella. En sus palabras, la celebridad contó que cuando estaba con él vivieron un tiempo en Argentina.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada arremete contra Beba en plena dinámica en La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Alejandro Estrada confronta a Beba sin filtros en el banquillo de los famosos: “y luego llorar”

Alejandro Estrada fue directo contra Beba en el banquillo tras recientes roces en La casa de los famosos Colombia 3.

Sara Uribe confrontó a Valentino Lázaro Sara Uribe

Sara Uribe confrontó a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia: así reaccionó

Sara Uribe se desahogó y le dije varias verdades a Valentina Lázaro en La casa de los famosos Colombia: "Tu mayor debilidad".

Manuela Gómez explotó por castigo del Jefe Manuela Gómez

Manuela Gómez estalla tras recibir castigo del Jefe en La casa de los famosos: "Qué rabia"

Manuela Gómez expresó su rabia por tener que asumir castigo del Jefe de La casa de los famosos por culpa de sus compañeros.

Lo más superlike

carla giraldo y marcelo cezan en la casa de los famosos Carla Giraldo

La razón de las ausencias de Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se seguirán ausentando en La casa de los famosos Colombia.

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo