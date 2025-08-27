En FOTOS los platos y mejores momentos de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity

Julián Zuluaga se convirtió en uno de los concursantes más comentados de MasterChef Celebrity 2025. Su salida como octavo eliminado no borró los platos que conquistaron al jurado ni los instantes que emocionaron a compañeros y televidentes.

¿Cuáles fueron los platos más destacados de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

El talento culinario de Julián fue evidente en distintos retos, pero uno de las preparaciones más recordadas fue: ‘Hi no ishi’ (Voluntad de fuego). Con este plato logró impresionar a sus compañeros por la puesta en escena y recibió elogios de los jurados tanto por el sabor como por la presentación.

En otra ocasión, compartió equipo con Carolina Sabino y lograron un plato que “enamoró al jurado”, asegurándose su continuidad. Además, brilló con la receta que le otorgó el pin de inmunidad, considerado uno de sus mayores logros dentro de la competencia.

Julián Zuluaga y Carolina Sabino lograron un plato que “enamoró al jurado” / Foto del Canal RCN

Su eliminación llegó con el plato inspiración peruana a la Juli, basado en la causa limeña. Aunque Jorge Rausch destacó la salsa y el puré, el pollo careció de sazón y ese detalle terminó marcando el final de su recorrido

¿Qué momentos hicieron inolvidable a Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

Más allá de sus preparaciones, Julián dejó huella por su humildad y actitud. Los fans destacaron cómo recibía los comentarios de los chefs con serenidad, prometiendo mayor concentración. También resaltaron su capacidad para trabajar en equipo y enfrentar la presión de los retos.

Los internautas afirman que esta despedida fue uno de los instantes más emotivos de la temporada. Con lágrimas, abrazos y mensajes de aliento de Claudia Bahamón y los jurados, Julián cerró su participación invitando a sus compañeros a mantenerse unidos y creer en sí mismos.

¿Qué caracterizó a Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

En redes destacan que, durante la competencia, Julián sobresalió por su manera de afrontar la presión en los retos y por su disposición al trabajo en equipo. También llamó la atención la energía con la que afrontaba cada reto y contratiempos que pudieran surgir de estos.

Julián sobresalió en MasterChef Celebrity 2025 / (Foto del Canal RCN)

Su despedida generó reacciones entre los televidentes, quienes resaltaron lo emotivo del momento. Los mensajes de apoyo de sus compañeros, jurados y presentadora marcaron el cierre de su participación en la cocina más famosa del país.