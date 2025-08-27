Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

En FOTOS los platos y mejores momentos de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity

Platos inolvidables, retos superados y momentos emotivos: así fue el paso de Julián Zuluaga por MasterChef Celebrity.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Julián Zuluaga sobresalió en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga, participante de MasterChef Celebrity 2025 (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga en la cocina de MasterChef Celebrity 2025 (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga cocinando en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga durante los retos de MasterChef Celebrity (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga en desafío de MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga sonríe en medio del desafío (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga mostrando su preparación en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga presenta su receta ante el chef jurado y la presentadora (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga enfrenta la presión en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga enfrenta la presión en la competencia / (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga dijo 'adiós' a MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga se despidió del reality (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga compite en un reto de campo
Julián Zuluaga se enfrenta a un reto de campo (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga cocinando en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga en una de sus preparaciones en MasterChef Celebrity (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga y Carolina Sabino ganaron pin de inmunidad (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga y Carolina Sabino ganaron pin de inmunidad (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga recibió el apoyo de Claudia Bahamón / (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga en compañía de equipo Nicolás Montero
Julián Zuluaga junto a su compañero Nicolás Montero (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga junto a sus compañeros en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga celebra junto a sus compañeros (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga presenta su preparación
Julián Zuluaga presenta su propuesta gastronómica / (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga inspiró con su plato en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga sorprendió con su plato en desafío (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga junto a Valeria Aguilar, Patricia Grisales y Caterin Escobar
Julián Zuluaga compartió con sus compañeros de equipo (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga presentó su receta ante el jurado
Julián Zuluaga escuchando a los jurados del concurso (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga escucha la retroalimentación del jurado en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga recibió comentarios de Belén Alonso (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga recibió críticas del jurado Jorge Rausch
Julián Zuluaga junto a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025 (Foto del Canal RCN)
Julian Zuluaga se divierte en la cocina de MasterChef celebrity
Julian Zuluaga se divierte en la cocina junto a la chef Belén Alonso (Foto del Cnaal RCN)
Julián Zuluaga fue el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga y su despedida en MasterChef Celebrity 2025 (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga junto a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga aprendió de los retos en MasterChef Celebrity (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga y sus preparaciones en MasterChef Celebrity 2025
Preparaciones de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025 (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga sobresalió en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga cocinando en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga en desafío de MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga mostrando su preparación en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga enfrenta la presión en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga dijo 'adiós' a MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga compite en un reto de campo
Julián Zuluaga cocinando en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga y Carolina Sabino ganaron pin de inmunidad (Foto del Canal RCN)
Julián Zuluaga junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga en compañía de equipo Nicolás Montero
Julián Zuluaga junto a sus compañeros en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga presenta su preparación
Julián Zuluaga inspiró con su plato en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga junto a Valeria Aguilar, Patricia Grisales y Caterin Escobar
Julián Zuluaga presentó su receta ante el jurado
Julián Zuluaga escucha la retroalimentación del jurado en MasterChef Celebrity
Julián Zuluaga recibió críticas del jurado Jorge Rausch
Julian Zuluaga se divierte en la cocina de MasterChef celebrity
Julián Zuluaga fue el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga junto a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga y sus preparaciones en MasterChef Celebrity 2025
Julián Zuluaga sobresalió en MasterChef Celebrity 2025
+20
Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025
+20
Julián Zuluaga cocinando en MasterChef Celebrity 2025
+20
Julián Zuluaga en desafío de MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga mostrando su preparación en MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga enfrenta la presión en MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga dijo 'adiós' a MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga compite en un reto de campo
+20
Julián Zuluaga cocinando en MasterChef Celebrity 2025
+20
Julián Zuluaga y Carolina Sabino ganaron pin de inmunidad (Foto del Canal RCN)
+20
Julián Zuluaga junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga en compañía de equipo Nicolás Montero
+20
Julián Zuluaga junto a sus compañeros en MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga presenta su preparación
+20
Julián Zuluaga inspiró con su plato en MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga junto a Valeria Aguilar, Patricia Grisales y Caterin Escobar
+20
Julián Zuluaga presentó su receta ante el jurado
+20
Julián Zuluaga escucha la retroalimentación del jurado en MasterChef Celebrity
+20
Julián Zuluaga recibió críticas del jurado Jorge Rausch
+20
Julian Zuluaga se divierte en la cocina de MasterChef celebrity
+20
Julián Zuluaga fue el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025
+20
Julián Zuluaga junto a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025
+20
Julián Zuluaga y sus preparaciones en MasterChef Celebrity 2025
+20

Julián Zuluaga se convirtió en uno de los concursantes más comentados de MasterChef Celebrity 2025. Su salida como octavo eliminado no borró los platos que conquistaron al jurado ni los instantes que emocionaron a compañeros y televidentes.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los platos más destacados de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

El talento culinario de Julián fue evidente en distintos retos, pero uno de las preparaciones más recordadas fue: ‘Hi no ishi’ (Voluntad de fuego). Con este plato logró impresionar a sus compañeros por la puesta en escena y recibió elogios de los jurados tanto por el sabor como por la presentación.

En otra ocasión, compartió equipo con Carolina Sabino y lograron un plato que “enamoró al jurado”, asegurándose su continuidad. Además, brilló con la receta que le otorgó el pin de inmunidad, considerado uno de sus mayores logros dentro de la competencia.

Julián Zuluaga y Carolina Sabino sorprendieron con su plato
Julián Zuluaga y Carolina Sabino lograron un plato que “enamoró al jurado” / Foto del Canal RCN

Su eliminación llegó con el plato inspiración peruana a la Juli, basado en la causa limeña. Aunque Jorge Rausch destacó la salsa y el puré, el pollo careció de sazón y ese detalle terminó marcando el final de su recorrido

Artículos relacionados

¿Qué momentos hicieron inolvidable a Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

Más allá de sus preparaciones, Julián dejó huella por su humildad y actitud. Los fans destacaron cómo recibía los comentarios de los chefs con serenidad, prometiendo mayor concentración. También resaltaron su capacidad para trabajar en equipo y enfrentar la presión de los retos.

Los internautas afirman que esta despedida fue uno de los instantes más emotivos de la temporada. Con lágrimas, abrazos y mensajes de aliento de Claudia Bahamón y los jurados, Julián cerró su participación invitando a sus compañeros a mantenerse unidos y creer en sí mismos.

Artículos relacionados

¿Qué caracterizó a Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

En redes destacan que, durante la competencia, Julián sobresalió por su manera de afrontar la presión en los retos y por su disposición al trabajo en equipo. También llamó la atención la energía con la que afrontaba cada reto y contratiempos que pudieran surgir de estos.

¿Qué caracterizó a Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?
Julián sobresalió en MasterChef Celebrity 2025 / (Foto del Canal RCN)

Su despedida generó reacciones entre los televidentes, quienes resaltaron lo emotivo del momento. Los mensajes de apoyo de sus compañeros, jurados y presentadora marcaron el cierre de su participación en la cocina más famosa del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ellas son las mujeres que representan a Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Conoce a las aspirantes de los departamentos de Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia.

Las representantes de Risaralda, Santander y Sucre llevan al escenario de Miss Universe Colombia, el reality, mensajes de resiliencia, autenticidad y propósito. Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Risaralda, Santander y Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

Seis mujeres con historias inspiradoras representan a Risaralda, Santander y Sucre en Miss Universe Colombia, el reality.

Claudia Bahamón, Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Ellas son todas las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality: nombre, edad, ocupación

En un comienzo se eligieron 55 candidatas para Miss Universe Colombia, el reality.

Lo más superlike

La Segura

La Segura reveló que se enfrentará a una intervención médica: ¿de qué se trata?

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que se acerca la fecha de su próximo tratamiento médico y contó sus planes.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón