Emiro Navarro se enteró lo que sucedió en el más reciente brunch de La casa de los famosos Colombia 2025, en el que la actriz Lady Tabares lo mencionó en varias oportunidades.

La propuesta del brunch de La casa de los famosos consiste en que los participantes que corren el riesgo de ser eliminados se reúnen a hablar y responder preguntas, como, por ejemplo, quién es el que más desconfianza les genera, quién es doble cara, entre otras.

Pues bien, Lady Tabares se encuentra en la placa y en diferentes momentos habló de Emiro Navarro. Según la actriz de 'la vendedora de rosas', el influenciador costeño no es tan amigable con ella; de hecho, aseguró que la ignora e incluso señaló que le gustaría verlo en la placa de nominación.

Terminado el brunch, es común que las personas que estuvieron en la actividad hablen con sus compañeros de La casa de los famosos Colombia. En efecto, varios del team lavaplatos le contaron a Emiro Navarro que Lady Tabares lo tachó y él se desahogó con las 'chicas fuego'.

Aunque Emiro no tienen un team, ha sido notorio que comparte con las 'chicas fuego', grupo al que pertenece Lady. Ante esto, el costeño quedó sorprendido por la actitud de la actriz en el brunch, así que charló con Yina Calderón, Karina García y La Toxi costeña.

"Peleando y todo y la que más me mencionó fue Lady, cuatro veces me mencionó. Que hasta me mandaría a la placa y todo... Seguro, ya confirmado, no es mentira", expresó Emiro Navarro.