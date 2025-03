Se presentó el brunch de la octava semana en La casa de los famosos Colombia. Los participantes que corren el riesgo de eliminación se reunieron para responder preguntas en donde sus compañeros fueron mencionados. Por ejemplo, Lady Tabares habló sobre Emiro Navarro.

Resulta que Lady dio a entender que Emiro no es tan buena persona con ella, palabras que asombraron porque el influencer costeño suele compartir mucho con el team de las 'chicas fuego' del que hace parte 'la vendedora de rosas'.

De acuerdo con la actriz, el creador de contenido no le dirige la palabra en La casa de los famosos Colombia; de hecho, indicó que le gustaría que Emiro Navarro estuviese en la placa para "medirlo".

Todo lo anterior se desenvolvió porque la pregunta como tal era quién es la persona que genera más desconfianza en el reality y Lady Tabares respondió que Emiro Navarro.

"Si estamos solos, no hay poder humano que él (Emiro) me dirija la palabra, solo hasta el momento en el que yo me sentí mal", aseguró Lady Tabares en el brunch de La casa de los famosos Colombia 2025.