Al parecer, el team lavaplatos de La casa de los famosos Colombia 2025 no está pasando por un buen momento, ya que el actor 'El Negro' Salas les dijo a José Rodríguez y Camilo Trujillo que siente que están raros con él.

De acuerdo con el actor caleño, las cosas han cambiado después de la prueba de beneficio y castigo, pues 'El Negro' decidió competir con el cuarto agua siendo de fuego; al primer equipo le faltaba un jugador.

Ante esto, José no evitó las carcajadas y Camilo tildó a su compañero de "exagerado", ya que se trataría de suposiciones. Sin embargo, a la conversación se sumó el nombre del influencer costeño Emiro Navarro.

"Déjame hablar. Yo siento que el hombre (Emiro Navarro) conmigo es muy diferente... Yo siento que ustedes están raros, en especial La Liendra y tú (José Rodríguez), sin embargo, yo no digo nada... Ustedes no saben, pero yo voy y pido permiso para poderlos ayudar y no me dan permiso, en fin, o sea, todo lo que tú quieras", expresó 'El Negro' Salas.